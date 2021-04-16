Шахтер выиграет матч, но Динамо станет чемпионом: прогноз на субботнюю битву грандов

Донецкой команде предрекают победу в украинском классико на НСК "Олимпийский", но, по мнению букмекеров, это не помешает киевлянам завоевать "золото" УПЛ

Шахтер называют фаворитом субботнего украинского классико с Динамо, которое начнется на НСК Олимпийский в 19:30.

На победу "горняков" в поединке 22-го тура УПЛ установлен коэффициент 2.04, на ничью – 3.65, на победу киевлян – 3.45. Исходя из этих котировок, вероятность исходов следующая: выигрыш Шахтера – 47%, ничья – 26%, выигрыш Динамо – 27%.

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Наиболее реальным из всех возможных счетов букмекеры называют 1:0 в пользу Шахтера, а самые высокие шансы забить в составе "горняков", по мнению аналитиков, у вернувшего себе бомбардирский тонус Жуниора Мораеса.

Жуниор Мораес / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Между тем букмекеры почти не сомневаются, что, независимо от результата матча Шахтер – Динамо 17 апреля, чемпионом Украины-2021 станет Динамо. На "золото" киевлян дают коэффициент 1.04 (90%), а на завоевание титула "горняками" – 8.50 (10%).

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Напомним, что за пять туров до финиша Премьер-лиги Динамо опережает Шахтер на семь очков.

В последний раз киевляне становились чемпионами еще при Сергее Реброве в 2016 году.

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