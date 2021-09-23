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Динамо 0
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Колос --
Ворскла --
25 сентября 14:00
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Верес --
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Рух --
Динамо --
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Львов --
26 сентября 17:00
Днепр-1 --
Заря --
26 сентября 19:30
Десна --
Металлист 1925 --
27 сентября 19:30
Черноморец --
Ингулец --
2 октября 00:00
Динамо --
Шахтер --
2 октября 00:00
Заря --
Десна --
2 октября 00:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 00:00
Ворскла --
Ингулец --
2 октября 00:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 00:00
Верес --
Александрия --
2 октября 00:00
Мариуполь --
Рух --
2 октября 00:00
Металлист 1925 --
Минай --
22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
28 сентября 19:45
Аякс --
Бешикташ --
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Лейпциг --
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Порту --
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Зенит --
Мальме --
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Бавария --
Динамо --
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Вильярреал --
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Вольфсбург --
Севилья --
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Шахтер сыграет с Интером при ограниченной вместимости трибун

Олег Люлька
23 сентября, 16:08
Вместимость НСК "Олимпийский" на матче Лиги чемпионов между "горняками" и чемпионами Италии 28 сентября ограничат в связи с карантином

Шахтер vs Интер - 28 сентября / Фото: Instagram

В связи с переходом Киева в желтую карантинную зону, количество продаваемых билетов на матч Шахтера с Интером будет ограничено 50 процентами вместимости НСК "Олимпийский".

Об этом Шахтер сообщил у себя в Instagram.

Матч второго тура Лиги чемпионов Шахтер – Интер состоится в Киеве 28 сентября.

Шахтер vs Интер / Фото: Reuters

Судя по всему, аналогичные ограничения распространятся и на матч 10-го тура УПЛ Динамо – Шахтер, который состоится в Киеве на НСК "Олимпийский" 3 октября.

Напомним, Шахтеру крайне важно набрать очки в предстоящем матче с Интером с учетом того, что в первом туре Лиги чемпионов "горняки" сенсационно проиграли в Тирасполе Шерифу 0:2.

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