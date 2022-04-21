Шахтер сыграет благотворительный матч против своего лучшего бомбардира в истории

Шахтер сразится против Антальяспора, где нынче играет Луис Адриано / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер" Солигорск

Пока чемпионат Украины ушел на паузу, донецкий Шахтер организовал благотворительный тур Shakhtar Global Tour For Peace. Команда проводит спарринги с европейскими клубами, чтобы помочь украинцам, которые пострадали от войны.

Подопечные Де Дзерби провели уже три встречи – проиграли Олимпиакосу (0:1), одолели Лехию (3:2) и уступили Фенербахче (0:1). Сегодня же стал известен следующий оппонент "горняков".

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Официальный сайт Шахтера сообщает, что 25 апреля команда отправится на юг Турции, где сразится с Антальяспором. Поединок на "Анталья Арена" начнется в 20:30 по киевскому времени.

Нынче Антальяспор идет на восьмой позиции в чемпионате Турции, отставая от еврокубковой зоны на четыре пункта. К слову, возглавляет клуб известный экс-игрок Боруссии Дортмунд, Реала и Ливерпуля Нури Шахин.

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Также в составе команды дончане увидят знакомые лица. За Антальяспор выступает экс-игрок Шахтера Фернандо (2013-2015), а также легенда клуба Луис Адриано (2007-2015). Бразилец является лучшим бомбардиром в истории дончан, забив в оранжево-черной футболке 128 голов.

Все средства от реализации билетов и рекламы будут переданы украинским гражданам, волонтерским организациям, медикам, а также будут направлены на помощь украинским детям, которые пострадали от войны.