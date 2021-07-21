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Шахтер сделал подарок владельцам абонементов: эксклюзивная беседа с тренером и новичками команды

21 июля, 16:14

Александр Трикиша

Владельцы абонементов на домашние матчи Шахтера в сезоне 2021/22 годов пообщались с новичками и главным тренером команды после товарищеского матча против Оболони

Шахтер провел встречу с владельцами абонементов / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Вчера Шахтер на "Олимпийском" провел спарринг с командой Первой лиги Оболонью и разгромил соперника со счетом 5:0. После поединка болельщики имели возможность задать вопросы Роберто Де Дзерби, Марлону, Педриньо и Лассине Траоре.

После прихода в Шахтер Роберто Де Дзерби "горняки" потратили на новичков 40 миллионов евро:

Свой первый официальный матч в новом сезоне Шахтер проведет в ближайшую субботу. 24 июля "горняки" в рамках первого тура Премьер-лиги встретятся с Ингульцом. А 3 августа Шахтер стартует в Лиге чемпионов, где в третьем квалификационном раунде сыграет с бельгийским Генком.

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Источник: Сегодня|Спорт

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