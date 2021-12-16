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Шахтер получил два гранта от UEFA Foundation for Children

Андрей Трофимов
16 декабря, 12:48
Заявки Shakhtar Social попали в число 67 проектов, поддержанных фондом "УЕФА – детям"

Фото официального сайта ФК Шахтер

Результаты ежегодного конкурса были объявлены на заседании попечительского совета UEFA Foundation for Children с участием президента УЕФА Александера Чеферина. На рассмотрение совета было подано 1 227 заявок со всего мира.

"Получение грантов от UEFA Foundation говорит о том, что к нам как фонду есть доверие со стороны партнеров. Это не может не радовать. Но самое главное, благодаря грантам мы сможем реализовать новые проекты с пользой для детей", – приводит слова директора Shakhtar Social Инны Хмызовой официальный сайт Шахтера.

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Первая программа – сделать доступным футбол для 180 детей с инвалидностью в 6 городах Украины и обучить 50 тренеров особенностям инклюзивного футбола. Проект включает также проведение регулярных футбольных занятий и мастер-классов для ребят.



Вторая программа – это Community Champion, организация социальных уличных футбольных турниров в Киеве для детей в возрасте от 7 до 15 лет. Проект будет длиться два года. Цель его – развитие и популяризация социальной инклюзии, здорового образа жизни, толерантности, волонтерства, а также вовлечение родителей и местных сообществ.

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Проект будет реализовываться при поддержке European Football for Development Network (EFDN) и клубов из Нидерландов, Болгарии, Греции, Венгрии, Великобритании и Испании.