Версія українською
$ 27,77
33,56

Шахтер открыл первую футбольную школу в регионах Украины

28 апреля, 21:49

Любомир Луканюк , Андрей Трофимов

В Виннице открылся филиал Shakhtar Football School для ребят в возрасте от 2 до 8 лет, в первые дни работы школу посетило свыше 150 детей

/ Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

24 апреля в Виннице открылся филиал Shakhtar Football School для ребят в возрасте от 2 до 8 лет. Тренировки будут проходить по методологии, разработанной специалистами Академии ФК Шахтер. В первые дни работы школу посетило свыше 150 детей, всего же планируется обучение более 250 учеников.

География Shakhtar Football School расширилась еще на один город, а ранее возможность посещать тренировки получили дети в двух школах Киева, а также в филиале в Броварах.

Первое занятие – бесплатное. Записаться можно по телефонам:


Евгений Ахунов, менеджер по региональному развитию:

"Shakhtar Football School дает детям из регионов возможность тренироваться по методологии Шахтера. В дальнейшем лучшие ученики попадут на просмотр в Академию "горняков". В ближайшее время планируется открытие школ в Мариуполе и Полтаве".

Юрий Бортник, собственник франшизы в Виннице:

"Я болельщик Шахтера со стажем. Осенью увидел новость о франшизе, а уже в феврале принял решение заняться открытием школы. Хотелось бы найти таланты, это же касается и тренеров: чтобы наставники учились вместе с нами и повышали свою квалификацию".

Реклама

Новости на эту же тему:
Шахтер Донецк

Реклама