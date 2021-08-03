Шахтер не заметит бельгийский барьер – оптимистический прогноз букмекеров на матч с Генком

Дончане выглядят фаворитами в гостевом матче против Генка и должны без проблем проходить в следующую стадию Лиги чемпионов

Шахтер - фаворит в матче против Генка / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Сегодня Шахтер стартует в Лиге чемпионов. Соперником донецкой команды в третьем раунде квалификации станет бельгийский Генк. Онлайн-трансляция матча Генк – Шахтер пройдет у нас на сайте.

Поединок пройдет в одноименном городе на стадионе "Люминус Арена". Начало – в 21:00 по киевскому времени. Тем временем, букмекеры определили шансы команды на успех во встрече.

По мнению экспертов, небольшим фаворитом матча является Шахтер. Коэффициент на триумф подопечных Де Дзерби составляет 2.39. Для сравнения на победу бельгийцев выставлен коэффициент 2.97, на ничью – 3.55. Что же касается выхода в раунд плей-офф, то тут и вовсе почти нет сомнений в успехе Шахтера – 1.37 против 3.25.

Читайте также: Где и когда смотреть матч Генк – Шахтер

Прошлый сезон для дончан вышел откровенно неудачным. Шахтер проиграл все трофеи на внутренней арене, из-за чего не сумел пробиться напрямую в группу Лиги чемпионов. Второе место в УПЛ позволит "горнякам" добиться цели через квалификацию турнира.

Для этого подопечным Де Дзерби нужно пройти двух соперников. Первым из них оказался бельгийский Генк, которому в прошлом году лишь немного не хватило для чемпионства. К тому же команда Йона ван дер Брома сумела выиграть Кубок страны.

Реклама

Заявка Шахтера на матч с Генком:

Нынешний сезон "шахтеры" (да, у Генка именно такое прозвище) начали неудачно. Команда уступила Брюгге в Суперкубке, после чего набрала лишь один балл в двух играх чемпионата (1:1 со Стандардом и 3:4 с Остенде). У Шахтера же картина получше. Дончане провели лишь два матча, обыграв Ингулец (2:1) и Львов (3:0).

Доселе Шахтер ни разу не играл с Генком, однако нередко пересекался с бельгийцами (12 матчей, 6 побед, 5 ничьих и 1 поражение). "Горняки" добыли по две победы над Андерлехтом и Гентом, а вот с Брюгге встречались куда чаще и не так эффективно (две победы против одной при 5-ти ничьих).