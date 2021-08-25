Шахтер – Монако: все трансляции матча Лиги чемпионов

В первом матче Шахтер обыграл Монако со счетом 1:0 на выезде / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"
В 22:00 начнется матч Шахтер – Монако в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Победитель этого противостояния получит место в групповом этапе Лиги чемпионов, проигравший – в Лиге Европы.
Ответный поединок 25 августа проходит в Харькове. Смотреть онлайн Шахтер – Монако можно в нашем мультимедийном онлайне.
Все трансляции матча Шахтер – Монако:
- Megogo Футбол 1 (Украина)
- Матч ТВ (Россия);
- EXXEN Digital (Турция);
- Arena Sport 1 (Сербия);
- Arena Sport 3 (Хорватия);
- BT Sport 1 (Великобритания);
- Cosmote Sport 2 (Греция);
- Digi Sport 2 (Румыния);
- Polsat Sport Premium (Польша);
- Sport 2 (Венгрия);
- Telekom Sport 1 (Румыния);
- RMC Sport 1 (Франция);
- TSN Malta 7 (Мальта);
- Nova Sport 3 (Чехия);
- Eleven Sports 1 (Португалия).
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