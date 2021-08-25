25 августа 22:00
Шахтер --
Монако --
27 августа 19:30
Черноморец --
Александрия --
28 августа 14:00
Ингулец --
Мариуполь --
28 августа 17:00
Металлист 1925 --
Днепр-1 --
28 августа 19:30
Динамо --
Колос --
29 августа 14:00
Десна --
Верес --
29 августа 17:00
Минай --
Шахтер --
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Шахтер – Монако: все трансляции матча Лиги чемпионов

Андрей Трофимов
25 августа, 21:45
Матч с Монако в последнем раунде квалификации Лиги чемпионов покажут на спутниковом ТВ и на канале Megogo Футбол 1

В первом матче Шахтер обыграл Монако со счетом 1:0 на выезде / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

В 22:00 начнется матч Шахтер – Монако в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Победитель этого противостояния получит место в групповом этапе Лиги чемпионов, проигравший – в Лиге Европы.

Ответный поединок 25 августа проходит в Харькове. Смотреть онлайн Шахтер – Монако можно в нашем мультимедийном онлайне.

Все трансляции матча Шахтер – Монако:

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  • Megogo Футбол 1 (Украина)
  • Матч ТВ (Россия);
  • EXXEN Digital (Турция);
  • Arena Sport 1 (Сербия);
  • Arena Sport 3 (Хорватия);
  • BT Sport 1 (Великобритания);
  • Cosmote Sport 2 (Греция);
  • Digi Sport 2 (Румыния);
  • Polsat Sport Premium (Польша);
  • Sport 2 (Венгрия);
  • Telekom Sport 1 (Румыния);
  • RMC Sport 1 (Франция);
  • TSN Malta 7 (Мальта);
  • Nova Sport 3 (Чехия);
  • Eleven Sports 1 (Португалия).

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