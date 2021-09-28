Шахтер – Интер: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Шахтер vs Интер / Фото: Коллаж: Сегодня

Во вторник, 28 сентября, на НСК "Олимпийский" в Киеве проходит матч второго тура Лиги чемпионов в группе D Шахтер – Интер. Начало – в 19:45. "Горняки" под руководством итальянца Роберто Де Дзерби против чемпионов Италии. Вашему вниманию – онлайн-трансляция этого противостояния с видео, фото и комментариями.

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Напомним, в первом туре Лиги чемпионов Шахтер сенсационно проиграл в Тирасполе Шерифу 0:2, а Интер на своем поле уступил Реалу 0:1. Исходя из этого, сегодня обеим командам кровь из носу нужна победа в борьбе за попадание в ТОП-2 и выход в 1/8 ЛЧ.

ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

Это уже четвертый поединок Шахтера и Интера за последний год. Летом 2020-го "горняки" проиграли итальянскому клубу 0:5 в полуфинале Лиги Европы, а затем дончане дважды сыграли с ними 0:0 в Лиге чемпионов, оставив Интер за бортом весенней части еврокубков.

РЕПЕТИЦИИ ПЕРЕД ЛЧ

Перед встречей с командой Симоне Индзаги Шахтер разгромил в УПЛ Верес 4:1.

Интер же перед поединком с Шахтером разошелся миром 2:2 с Аталантой.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ ОТ УЕФА

ШАХТЕР: Пятов; Додо, Марлон, Матвиенко, Исмаили; Майкон, Степаненко; Тете, Алан Патрик, Педриньо; Траоре

Не сыграют: Жуниор Мораэс, Трубин, Фернандо, Дентиньо

Под вопросом: Бондарь, Коноплянка, Судаков

ИНТЕР: Ханданович; Шкриниар, де Врей, Бастони; Думфрис, Барелла, Брозович, Хакан Чалханоглу, Перишич; Лаутаро Мартинес, Джеко

Не сыграет: Сенси (колено)

ЗАЯВЛЕНИЯ ТРЕНЕРОВ

Главный тренер Шахтера Роберто Де Дзерби:

Интер – очень сильная команда. В прошлом сезоне они выиграли чемпионат Италии, а в этом сезоне, считаю, они стали даже сильнее. Конечно, они потеряли Лукаку и Хакими, но заменили их хорошими футболистами. Они также потеряли Конте, которого я считаю одним из лучших тренеров в Италии, но команду возглавил Индзаги – тоже отличный тренер. Эта команда завоевала "скудетто" и чувствует большую уверенность в своих силах.

Даже если мы сделаем все, на что способны, это не значит, что мы победим. Я сказал, что Интер сильнее, но я также думал, что Шахтер сильнее Шерифа, а в итоге получил другой результат. Все матчи начинаются со счета 0:0. Я просто знаю, что мы должны хорошо работать с мячом и без мяча. Нужно играть смело. Почти все мои игроки должны получать удовольствие на поле, потому что тогда они могут дать нам свои сто процентов.

Главный тренер Интера Симоне Индзаги:



У нас атакующая команда. Мы идем вперед большими силами, создаем много моментов. Конечно, бывают ситуации, когда мы допускаем технические ошибки, иногда даже много, а сильный соперник этим пользуется и проводит острые контратаки. Нам нужно подтянуть игру в этом аспекте, но в то же время мы должны придерживаться атакующей манеры игры и забивать много голов.

Я смотрел матчи Шахтера с "Монако", а также поединок за Суперкубок Украины с Динамо. Вижу, как Роберто Де Дзерби прививает команде свои идеи. За два с половиной месяца работы с Шахтером он уже добился очень многого.

Этот матч не будет решающим, но он крайне важен. Мы встретимся с очень сильным соперником.

Шахтер перед матчем с Интером: фото и видео

Интер перед матчем с Шахтером: фото и видео

ШАХТЕР – ИНТЕР: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Большим фаворитом матча аналитики называют Интер. На победу чемпионов Италии установлен коэффициент 1.55, на ничью – 4.50, на победу "горняков" – 6.00. Исходя из этих котировок, вероятность исходов следующая:

выигрыш Шахтера – 16%

ничья – 22%

выигрыш Интера – 62%

наиболее вероятный счет – 0:2

ШАХТЕР – ИНТЕР: ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ

В прямой трансляции матч Шахтер – Интер во вторник, 28 сентября, начиная с 19:45, покажет платформа Megogo.