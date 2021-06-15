Шахтер и Динамо сойдутся в битве за Суперкубок на легендарной арене

Стало известно место проведения матча за Суперкубок Украины Динамо – Шахтер, который откроет следующий сезон в нашей Премьер-лиге 24 июля

/ Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

В УПЛ определились с местом проведения матча за Суперкубок Украины Динамо – Шахтер, который откроет следующий сезон в нашей Премьер-лиги. Гранды УПЛ встретятся 24 июля.

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Матч все-таки состоится в Киеве на НСК "Олимпийский". Хотя на проведение Суперкубка также претендовала Одесса. Номинальным хозяином встречи между Динамо и Шахтером будет донецкая команда.

Киевляне участвуют в матче за Суперкубок как чемпион УПЛ и обладатель Кубка Украины, а дончане – в статусе серебряного призера Премьер-лиги.

Шахтер – Динамо / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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Отметим, что это будет первый официальный матч Шахтера с Роберто Де Дзерби на посту главного тренера "горняков". По окончании предыдущего сезона он сменил Луиша Каштру.

Напомним, в прошлом сезоне Динамо выиграло все внутренние соревнования – чемпионат, Кубок и Суперкубок Украины.

Ранее мы давали расписание нового чемпионата Украины и рассказывали, когда встретятся Динамо и Шахтер.

Как мы писали ранее, в следующем сезоне в Премьер-лиге спустя пять лет выступит клуб из Харькова.

Смотрите, как Шахтер и Динамо играли на финише сезона-2020/21