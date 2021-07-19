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Шахтер – Генк, Спартак – Бенфика: все пары 3-го квалифай-раунда Лиги чемпионов

19 июля, 14:00

Олег Люлька

"Горнякам" достался в соперники вице-чемпион Бельгии, первый матч дончане проведут в гостях – смотрите все пары Пути представителей лиг и Пути чемпионов

Жеребьевка Лиги чемпионов / Фото: UEFA.com

В Швейцарии состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором донецкий Шахтер сыграет с вице-чемпионом Бельгии Генком. Первый матч "горняки" проведут в гостях 3/4 августа, ответный – 10 августа в Украине. Вашему вниманию – все пары, образовавшиеся по итогам жеребьевки.

Путь представителей лиг

Путь чемпионов

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Если Шахтер по сумме двух встреч пройдет в четвертый, заключительный, раунд квалификации Лиги чемпионов, то будет сеяным и там.

Если "горняки" в третьем квалифай-раунде ЛЧ проиграют, то сразу попадут в групповой этап Лиги Европы.

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