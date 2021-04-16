Шахтер – Динамо: во сколько и где смотреть украинское "классико"

Список трансляций центрального матча 22-го тура Премьер-лиги между донецким Шахтером и киевским Динамо 17 апреля на ТВ и в интернете

Самый ожидаемый матч в украинской Премьер-лиге уже завтра. 17 апреля Шахтер примет Динамо на "Олимпийском" в 22-м туре чемпионата страны. Битва за титул начнется в 19:30. Онлайн-трансляция Шахтер – Динамо доступна на нашем сайте со всеми самыми интересными подробностями, фото и видеоповторами.

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Ключевой поединок УПЛ, начиная с 19:30, в прямом эфире покажет канал "Футбол 1". Также онлайн-трансляция поединка доступна на сервисе OLL.TV.

/ Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

После 21 тура Динамо набрало 52 очка, проиграв лишь один поединок и четыре сыграв вничью. Киевляне на 7 очков опережают Шахтер, у которого два поражения, и оба во втором круге, а также 6 ничьих. Но у "горняков" лучшее нападение сезона – 47 забитых мячей.

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Главным арбитром поединка станет Екатерина Монзуль. Помогать Монзуль будут Марина Стрилецкая из Сум и Светлана Грушко из Киевской области.

Ранее были обнародованы составы на киберпоединок Шахтер – Динамо. В составе киевлян в последний момент произошла замена.

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