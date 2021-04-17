Шахтер – Динамо! Видео-трансляция уникального киберматча

Киберфутбольный поединок между Шахтером и Динамо состоится 17 апреля в 14:00, накануне главной встречи украинской Премьер-лиги

Сегодня центральный матч второго круга чемпионата Украины: Шахтер – Динамо. Мы ведем стрим украинского классико.

А перед битвой на "Олимпийской" пройдет киберклассико!

Главными героями выставочных компьютерных игр станут профессиональные киберспортсмены. Шахтер представит Алексей Forlan FS Мерсер, за Динамо же сыграет Ярослав Blackstar98 Гурмак. Киберспортсмены сыграют за аналоги украинских команд в FIFA 21.

Киберпротивостояние пройдет в формате серии до двух побед.

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Старт в 14:00. Смотрите прямую трансляцию!

На данный момент команды в турнирной таблице разделяет семь баллов, а до конца чемпионата остается всего пять туров. Победа Шахтера сократит отставание до четырех баллов и вернет интригу в чемпионскую гонку, а вот неудача "горняков" практически лишит их шансов защитить свое чемпионство.