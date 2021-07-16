Шахматисту засчитали поражение из-за коронавируса

Участник Кубка мира по шахматам получил положительный результат на коронавирус во время поединка. Организаторы тут же вывели его из зала и засчитали ему техническое поражение

На Кубке мира по шахматам в Сочи Мегаранто Сусанто из Индонезии отстранили от участия в турнире после положительного теста на коронавирус. Примечательно, что результаты тестирования он получил прямо во время партии.

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В итоге Сусанто сняли с матча в соответствии с медицинским протоколом и тут же вывели из игровой зоны, а его соперника Фабиано Каруана из США объявили победителем. Каруана так же немедленно покинул игровой зал и вынужден будет пройти медицинское обследование.

Ранее мы писали, что коронавирус убил тренера легендарного Гарри Каспарова. Знаменитый шахматный тренер Юрий Дохоян умер в 57 лет от коронавируса, он многие годы работал с Гарри Каспаровым, а потом с Сергеем Карякиным.