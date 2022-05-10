Шаг до абсолютного рекорда. Невероятная результативность украинцев на Дефлимпиаде-2021

Украина лидирует в медальном зачете Дефлимпиады-2021 / Фото: Коллаж: Сегодня

В Бразилии продолжается Дефлимпиада-2021. За восьмой соревновательный день украинские спортсмены завоевали 12 наград, среди них 3 золотые, 6 серебряных и 3 бронзовые. Об этом сообщает Национальный паралимпийский комитет.

Украина пополнила медальный зачет в четырех видах спорта – пулевой стрельбе, настольном теннисе, легкой атлетике и плавании.

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Финальную точку сегодня поставила национальная дефлимпийская сборная по плаванию, правда, без золотой награды, но с 3 серебряными и 2 бронзовыми наградами. В целом команда завоевала первое место среди сборных команд по плаванию с результатом в 29 медалей.

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Все медали Украины за восьмой день Дефлимпиады-2021:

Золото: пулевая стрельба – Инна Афонченко (пневматический пистолет, 25 м), настольный теннис – Юлия Ходько / Мария Васильева (пара), легкая атлетика – Кристина Киняйкина (бег на 400 м);

пулевая стрельба – Инна Афонченко (пневматический пистолет, 25 м), настольный теннис – Юлия Ходько / Мария Васильева (пара), легкая атлетика – Кристина Киняйкина (бег на 400 м); Серебро: настольный теннис – Роксолана Будник / Екатерина Завиновская, Антон Велиев / Григорий Кузьменко (оба – пара), легкая атлетика – Соломия Куприч (бег на 400 м), плавание – Илья Султанов (50 м вольным стилем), Дарья Тарасенко (50 м баттерфляем), микст-эстафета 4х100 м комплексным плаванием;

настольный теннис – Роксолана Будник / Екатерина Завиновская, Антон Велиев / Григорий Кузьменко (оба – пара), легкая атлетика – Соломия Куприч (бег на 400 м), плавание – Илья Султанов (50 м вольным стилем), Дарья Тарасенко (50 м баттерфляем), микст-эстафета 4х100 м комплексным плаванием; Бронза: настольный теннис – Геннадий Закладной / Максим Овчаренко (пара), плавание – Ирина Терещенко (50 м баттерфляем), Ростислав Якубовский (200 м баттерфляем).

Украина продолжает оставаться абсолютным лидером медального зачета Дефлимпиады – 89 медалей, из них 42 золота. До абсолютного рекорда Украины по количеству наград осталось 10 медалей.

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Награды на Дефлимпиаде-2021 уже получили представители 42 стран.

Топ-5 медального зачета

1. Украина – 42+22+52 (89)

2. США – 17+5+16 (38)

3. Япония – 11+7+9 (27)

4. Иран – 8+7+10 (25)

5. Южная Корея – 7+12+10 (29)

Дефлимпийские игры продляться в Бразилии до 15 мая. В соревнованиях принимают участие спортсмены с нарушением слуха. Всего будет разыграно 209 комплектов наград.

Елисавета Топчанюк (велоспорт) и команда украинских каратистов завоевали золотые медали / Фото: НОК Украины

На последних трех Дефлимпиадах Украина финишировала второй в медальном зачете, единственное первое место по этому показателю – в 2003 году.

Сборные России и Белоруссии не допущены к соревнованиям из-за полномасштабного вторжения в Украину.