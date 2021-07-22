Сетка для Дарьи Белодед: Украине светит золото в субботу

Белодед, Букле и Тонаки / Фото: Instagram
Состоялась жеребьевка олимпийского турнира по дзюдо. Одна из главных надежд Украины, Дарья Белодед, выступления в весовой категории до 48 кг начнет со второго раунда – то есть с 1/8 финала.
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В первой схватке 24 июля Белодед встретится с победительницей боя между Ширин Букле из Франции и Милицей Николич из Сербии. Стоит отметить, что Букле – неудобная соперница для Дарьи. Украинка проиграла ей в финале февральского турнира в Тель-Авиве.
Что касается дальнейшей сетки, то весьма грозная оппонентка может достаться Белодед в полуфинале – хозяйка Игр чемпионка мира-2017 из Японии Фуна Тонаки. Правда, на предолимпийском ЧМ-2019, проходившем в Токио, Дарья ее одолела.
Отметим, что Дарья – вторая сеяная в своем весе. Под первым номером значится Дистрия Красники из Косово, с которой, если обе спортсменки будут идти без поражений, Белодед может встретиться уже в финале.
Все схватки должны уложиться в один день – субботу 24 июля.
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