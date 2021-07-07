Сестра погибшего футболиста пыталась повеситься. Она в критическом состоянии

Аргентинский футболист Эмилиано Сала погиб в феврале 2019 года в авикатастрофе. Самолет, в котором футболист летел в Уэльс, упал в проливе Ла-Манш

Ромина тяжело переживала смерть своего брата

Тревожные новости пришли из Аргентины. Ромина, сестра погибшего футболиста Эмилиано Салы, попыталась покончить с собой. Девушка госпитализирована и сейчас находится в критическом состоянии.

Отмечается, что Ромина пыталась повеситься, находясь в нетрезвом виде. Врачи пытаются спасти ей жизнь.

С момента гибели Эмилиано прошло два с половиной года. Напомним, игрок завершал свой 15-миллионный трансфер из Нанта в Кардифф, когда самолет, на котором он летел в Уэльс, исчез с радаров. В феврале 2019-го самолет был обнаружен в проливе Ла-Манш, а тело футболиста было извлечено из воды.

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После трагедии Ромина долгое время продолжала публиковать сообщения в соцсетях о своем брате, в том числе и на его день рождения.