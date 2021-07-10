Серхио Рамос не взял билеты у Макгрегора на бой с Порье

Легендарный испанский защитник Серхио Рамос отказался лететь в Лас-Вегас на бой UFC, футболист сослался на занятость из-за подписания контракта с ПСЖ

Серхио Рамос перешел из Реала в ПСЖ / Фото: Reuters

Уже сегодня ночью с Лас-Вегасе пройдет один из самых ожидаемых боев года – Конор Макгрегор против Дастина Порье. Вчера спортсмены прошли процедуру взвешивания – и там была ничья.

Конор на свой бой пригласил новичка Пари Сен-Жермен Серхио Рамоса. Он отправил испанцу билеты. Но Рамос сослался на занятость из-за подписания контракта с ПСЖ и отказался лететь в Лас-Вегас.

"Мы раздобыли билеты для Рамоса. Он написал мне, что будет занят, из-за чего не сможет прилететь. Серхио думал, что у него будет больше времени", – рассказал Макгрегор.

Это будет уже третий поединок между Макгрегором и Порье. В первом бою (в сентябре 2014 года) Макгрегор нокаутировал американца в первом раунде. А во втором поединке (в январе 2021 года) уже Порье отправил в нокаут ирландца во втором раунде.

За кого болеете? Макгрегор Порье Макгрегор и Порье / Фото: Reuters