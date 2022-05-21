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Сергей Ребров признался, что получил подарок от Путина

Андрей Трофимов
21 мая, 20:07
В 1999 году после матча в Москве тогдашний премьер-министр России зашел в раздевалку сборной Украины и подарил футболистам часы

Ребров рассказал, что Путин очень расстроился исходом матча / Фото: Коллаж: Сегодня

Бывший форвард сборной Украины Сергей Ребров вспомнил знаменитый матч против сборной России в Москве. Осенью 1999-го года украинцы сыграли с россиянами – 1:1 и выбили тех из квалификации Евро-2000. Ранее Ребров объяснил предательство экс-партнера по сборной.

Рассказывая о том матче с Россией, Ребров признался, что после игры получил часы от Владимира Путина.

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"Часы, которые Путин подарил после матча Россия – Украина в 1999 году, я подарил своему отцу. Не знаю сейчас где они находятся, там была отчеканена дата матча. Они думали, что выиграют. Когда нам дарили часы, они были очень расстроены.

Давал часы лично Путин. Я его не видел после этого", – рассказал Ребров в интервью программе ПРЯМА ЧЕРВОНА.

Напомним, что героем той встречи стал Андрей Шевченко, который забил шикарный гол перед финальным свистком.

А голкипер сборной России Александр Филимонов уверен: россиянам внушили, что в Украине притесняют русскоязычных.