13 февраля 16:00
Бернли 0
Ливерпуль 1
13 февраля 18:30
Лестер 2
Вест Хэм 2
13 февраля 21:45
Аталанта 1
Ювентус 1
15 февраля 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
17 февраля 19:45
Барселона --
Наполи --
17 февраля 22:00
Порту --
Лацио --
17 февраля 22:00
Аталанта --
Олимпиакос --
19 февраля 19:30
Манчестер Сити --
Тоттенхэм --
20 февраля 17:15
Валенсия --
Барселона --
20 февраля 18:30
Боруссия Д --
Боруссия М --
24 февраля 19:45
Лацио --
Порту --
24 февраля 19:45
Олимпиакос --
Аталанта --
24 февраля 22:00
Наполи --
Барселона --
25 февраля 14:00
Минай --
Заря --
26 февраля 00:00
Рух --
Колос --
26 февраля 00:00
Ворскла --
Верес --
26 февраля 00:00
Днепр-1 --
Десна --
26 февраля 00:00
Александрия --
Львов --
26 февраля 00:00
Черноморец --
Мариуполь --
26 февраля 14:00
Динамо --
Ингулец --
26 февраля 17:00
Металлист 1925 --
Шахтер --
15 февраля 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 февраля 22:00
Спортинг --
Манчестер Сити --
16 февраля 22:00
Интер --
Ливерпуль --
16 февраля 22:00
Зальцбург --
Бавария --
22 февраля 22:00
Вильярреал --
Ювентус --
22 февраля 22:00
Челси --
Лилль --
23 февраля 22:00
Атлетико --
Манчестер Юнайтед --
23 февраля 22:00
Бенфика --
Аякс --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Олимпиада Пекин 2022

Сердце разбито. С Олимпиады отправили биатлонистку, потерявшую сознание на трассе

Сергей Шаховец
14 февраля, 11:41
Норвежская биатлонистка Ингрид Тандревольд покидает Пекин после кошмарного инцидента на финише гонки преследования

Ингрид Тандреволд / Фото: Instagram, Коллаж: Сегодня

Вчерашние соревнования в женской гонке преследования едва не закончились трагедией для норвежки Ингрид Тандревольд.

На последних метрах персьюта норвежке стало плохо и она чуть не потеряла сознанию на последних метрах гонки. Прямо на финишной линии биатлонистке оказали медицинскую помощь и на руках вынесли с трассы.

Реклама

Ингрид Тандревольд не смогла самостоятельно покинуть финишную зону / Фото: Reuters

Чтобы не подвергать спортсменку дальнейшему риску, было принято решение о возвращении Ингрид в Норвегию для тщательного обследования.

"Сейчас ясно, что на Олимпиаде мне больше не разрешат выступать. Именно по состоянию здоровья. Конечно, мне жаль. Мое сердце разбито, и пока речь не о медицинских показателях.

Как все, наверное, поняли – у меня был не лучший день. Точнее, он был одним из лучших – до того, как внезапно стал одним из худших. Я сама не понимаю, что произошло: чувствовала, что едва могу передвигать ноги. Это было отчаянием – когда до финиша оставалось всего 200 метров", – цитирует Тандревольд biathlon.com.ua.

Реклама

Врач сборной Норвегии Ларс Колсруд так прокомментировал это решение:

"Я должен был принять такое решение. Знаю, что это – плохие новости для Ингрид, но иногда приходится принимать плохое решение, чтобы защитить спортсменку.

После двух случаев подряд мы не имеем права рисковать. Мы слишком сильно любим Ингрид и хотим как следует обследовать ее в Норвегии. В условиях гостиницы можно сделать очень немного", – сказал Колсруд.

Отметим, что у Ингрид Тандревольд уже третий раз возникают проблемы со здоровьем во время прохождения биатлонной гонки. Зимой 2021 года у спортсменки диагностировали проблемы с сердцем во время соревнований в Оберхофе.

Реклама

Уже на Олимпиаде-2022 в Пекине Ингрид едва не упала в обморок во время женского спринта, в которой финишировала пятой. После финиша Ингрид призналась, что не все помнит по гонке.