Сенсация в УПЛ: Львов в меньшинстве и с пенальти в свои ворота обыграл Десну

Команда, которая борется за сохранение прописки в элитном дивизионе, оказалась сильнее черниговского клуба, претендующего на еврокубки, – смотрите, как это было

Ренан / Фото: ФК "Львов"

Последний субботний матч 23-го тура УПЛ завершился сенсацией. Львов, который еще недавно казался безнадежным аутсайдером чемпионата, на своем поле обыграл претендента на "бронзу" Десну 1:0.

Эта победа практически гарантирует Львову сохранение прописки в высшем дивизионе, из которого, по состоянию на сейчас, вылетает Минай Артема Милевского.

Десна же после поражения на Арене Львов рискует остаться вне ТОП-5, а следовательно – без путевки в еврокубки.

Победный для себя мяч Львов забил на 44-й минуте. Отличился бразильский нападающий хозяев Ренан.

Видео гола Ренана

На 70-й минуте Десна имела шикарный шанс сравнять счет, но Гуцуляк не смог реализовать пенальти – его удар потащил кипер Львова Ильющенков.

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Видео незабитого пенальти Десны

Отметим, что за три минуты до финального свистка у Львова за грубый подкат сзади был удален Якимец. Но и в меньшинстве хозяева довели игру до победы.

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