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Главная Новости спорта Олимпиада Пекин 2022

Сенсация на Олимпиаде: Словакия выбила непобедимых американцев из борьбы за медали

Сергей Шаховец
16 февраля, 10:18
Неожиданный результат был зафиксирован в хоккейном поединке за выход полуфинал Олимпийских игр

Словакия впервые с 2010 года вышла в полуфинал Олимпийских игр / Фото: Reuters

На Олимпиаде-2022 в Пекине в 1/4 финала хоккейного турнира сборная Словакии в серии буллитов победила команду США со счетом 3:2.

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К 60-й минуте американцы вели в счете 2:1, но за 44 секунды до конца основного времени словаки усилиями форварда Марека Гривика перевели игру в овертайм.

В серии буллитов решающим стал бросок Петера Цегларика.

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Сборная Словакии вышла в полуфинал Олимпиады-2022 в Пекине, обыграв команду США (3:2 Б). Последний раз Словакия выходила в полуфинал Олимпийских игр в Ванкувере в 2010 году.

Сборная Словакии / Фото: Reuters

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Отметим, что США не проиграли ни одной встречи в группе, оказавшись сильнее Китая (8:0), Канады (4:2) и Германии (3:2). Это и позволило команде напрямую попасть в 1/4 финала.

Словаки же проиграли два стартовых матча финнам (2:6) и шведам (1:4), после чего одолели Латвию (5:2). В раунде плей-офф команда оказалась сильнее Германии (4:0).

Пекин-2022. Хоккей. Мужчины. 1/4 финала

США – Словакия 2:3 Б (1:1, 1:0, 0:1, 0:0, 0:1)

Шайбы: 0:1 Слафковски (11:45), 1:1 Абруццезе (19:14), 2:1 Хэнтджес (28:56), 2:2 Гривик (59:16), 2:3 Цегларик (65:00).