Сенсация на Джиро д’Италия-2022. Этап топ-гонки выиграл темнокожий спортсмен

Биньям Гирмай - триумфатор 10-го этапа Джиро д’Италия / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

С 6 по 29 мая 2022 года в рамках Мирового тура UCI 2022 проходит старейшая велогонка Джиро д’Италия. Победителем 10-го этапа веломногодневки стал эритрейский гонщик команды Intermarche Wanty Gobert Биньям Гирмай.

196 км трассы от Пескары до Ези Гирмай преодолел за 4 часа 32 минуты и 7 секунд. В финишном спринте он опередил Матье Ван дер Пула и Винченцо Альбанезе.

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Биньям Гирмай стал первым темнокожим гонщиком, который выиграл этап на Гран туре.

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Добавим, что лидерство в общем зачете сохранил испанец Хуан Педро Лопес из команды Trek Segafredo.

Ранее мы сообщали, что серебряный призер Олимпиады-2012 Тони Мартин принял участие в благотворительной акции для помощи Украине. Титулованный спортсмен выставил на продажу свою серебряную медаль с Олимпиады-2012 в Лондоне.

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