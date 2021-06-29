Сенсационный провал украинского Бонда: чемпион мира не выступит на Олимпиаде-2020

Известный прыгун в высоту Богдан Бондаренко не смог выполнить норматив для участия в Олимпийских Играх-2020 в Токио. Легкоатлета ослабили травмы

Богдан Бондаренко / Фото: Getty Images

Рекордсмен Украины в прыжках в высоту, призер Олимпиады в Рио-2016 и чемпион мира Богдан Бондаренко не выступит на Играх-2020 в Токио. Ранее мы рассказывали, что делал украинский Бонд в 2020 году и будет ли еще прыгать.

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Бондаренко неожиданно не смог выполнить олимпийский норматив (2,33 м), необходимый для участия на турнире – сообщает ФЛАУ. На чемпионате Украины Богдан показал результат 2,26 м. На Мемориале Лонского сенсационно не взял даже 2,10 метра. На Всеукраинских соревнованиях по легкой атлетике Kyiv Athletic Festival показал 2,20 м.

Богдан Бондаренко / Фото: AFP

И времени на еще одну попытку у украинского рекордсмена, который в последнее время боролся с травмами и их последствиями, не осталось. Дедлайн для выполнения олимпийского норматива истек 28 июня. Таким образом, Бондаренко не выступит на Олимпиаде в Токио. На Играх-2020 в этой дисциплине Украину представит Андрей Проценко.

Ранее мы сообщали, что в страшной аварии погиб талантливый бегун, выигрывавший медали чемпионата мира.

Смотрите, как тренировался Богдан Бондаренко