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Сенегал выиграл Кубок Африки в серии пенальти (видео)

Олег Люлька
6 февраля, 23:49
В Камеруне завершился Кубок африканских наций – впервые в истории его победителями стали сенегальцы, в серии пенальти одолевшие в финале египтян

Сенегал выиграл Кубок Африки / Фото: Reuters

120 минут игрового времени в финале Кубка Африки голов не принесли, а в серии пенальти Сенегал оказался точнее Египта – 4:2.

Золотой для Сенегала мяч в серии пенальти забил форвард Ливерпуля Садио Мане, но главным героем в составе победителей стал кипер Челси Эдуар Менди, сохранивший сенегальские ворота на замке после двух 11-метровых ударов египтян.

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Сенегал – Египет – 0:0, по пенальти – 4:2
Серия пенальти

  • Кулибали 1:0 – Зизо 1:1
  • Диалло 2:1 – Абдель Монем 2:1 (штанга)
  • Буна Сарр 2:1 (сейв вратаря) – Хамди 2:2
  • Дьенг 3:2 – Лашин 3:2 (сейв вратаря)
  • Мане 4:2

ВИДЕО ФИНАЛА КУБКА АФРИКИ

СЕРИЯ ПЕНАЛЬТИ

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Отметим, что Сенегал мог все решить еще в основное время, однако на 7-й минуте Мане не смог реализовать пенальти – его удар парировал кипер египтян Габаски.

Египтянин Салах проиграл финал / Фото: Reuters

Несмотря на поражение от Сенегала, Египет остается самой титулованной командой Кубка Африки – 7 трофеев. Далее идут Камерун (5) и Гана (4).

Напомним, бронзу Кубка Африки добыли камерунцы – уступая Буркина-Фасо 0:3, хозяева турнира сравняли счет 3:3 и выиграли в серии пенальти. Тем самым Камерун повторил сценарий кошмарного для Андрея Шевченко финала ЛЧ-2005.