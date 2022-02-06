Сенегал выиграл Кубок Африки в серии пенальти (видео)

Сенегал выиграл Кубок Африки / Фото: Reuters
120 минут игрового времени в финале Кубка Африки голов не принесли, а в серии пенальти Сенегал оказался точнее Египта – 4:2.
Золотой для Сенегала мяч в серии пенальти забил форвард Ливерпуля Садио Мане, но главным героем в составе победителей стал кипер Челси Эдуар Менди, сохранивший сенегальские ворота на замке после двух 11-метровых ударов египтян.
Сенегал – Египет – 0:0, по пенальти – 4:2
Серия пенальти
- Кулибали 1:0 – Зизо 1:1
- Диалло 2:1 – Абдель Монем 2:1 (штанга)
- Буна Сарр 2:1 (сейв вратаря) – Хамди 2:2
- Дьенг 3:2 – Лашин 3:2 (сейв вратаря)
- Мане 4:2
ВИДЕО ФИНАЛА КУБКА АФРИКИ
СЕРИЯ ПЕНАЛЬТИ
Отметим, что Сенегал мог все решить еще в основное время, однако на 7-й минуте Мане не смог реализовать пенальти – его удар парировал кипер египтян Габаски.
Несмотря на поражение от Сенегала, Египет остается самой титулованной командой Кубка Африки – 7 трофеев. Далее идут Камерун (5) и Гана (4).
Напомним, бронзу Кубка Африки добыли камерунцы – уступая Буркина-Фасо 0:3, хозяева турнира сравняли счет 3:3 и выиграли в серии пенальти. Тем самым Камерун повторил сценарий кошмарного для Андрея Шевченко финала ЛЧ-2005.