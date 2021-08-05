Семейный сектор и бесплатные сладости: что ждет болельщиков Шахтера на матче с Александрией

Шахтер готовит для фанатов крутые активности на поединок с Александрией / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"
Во вторник Шахтер удачно стартовал в Лиге чемпионов, обыграв на выезде Генк. А уже 7 августа дончане в рамках третьего тура чемпионата Украины на НСК Олимпийский примет Александрию. Поединок начнется в 19:30.
Шахтер подготовил развлекательную программу для болельщиков. Активности будут проводиться до, во время игры и в перерыве между таймами. Поклонников "горняков" на главной арене страны ждут:
- интерактивные фан-зоны
- бесплатные сладости для детей;
- открытая тренировка детского роллер-клуба
- запуск детской футбольной зоны возле "Семейного сектора" (секторы № 59–61)
- исполнение гимна Украины Александром Кривошапко
- забег с маскотом в перерыве
Билет на матч включает доступ ко всем активностям! Приобрести их можно онлайн на официальном сайте дончан, а также в клубном мобильном приложении. Минимальная стоимость – от 50 гривен.
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Отметим, что Шахтер успешно стартовал в новом сезоне чемпионата Украины. Сначала подопечные Роберто Де Дзерби сумели одолеть Ингулец (2:1), а на выходных разгромили на выезде Львов (3:0). Вот как это было:
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