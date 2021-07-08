Сельский клуб готов заменить Олимпик в УПЛ: он уже прошел аттестацию

Тренировка Миная / Фото: Официальный сайт ФК "Минай"

Генеральный менеджер Миная Артем Письменный прокомментировал информацию о том, что клуб из Закарпатья может заменить донецкий Олимпик в следующем сезоне украинской Премьер-лиги. Ведь, согласно регламенту, Минай считается главным претендентом на выступление в УПЛ, если один из участников не может сыграть.

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"Если возникнет такая ситуация – да. К тому же, мы успешно прошли процедуру аттестации на участие в Премьер-лиге сезона-2021/22. Сейчас в клубе больше десяти игроков на контракте. Столько же — на просмотре. С несколькими футболистами мы обсудили условия сотрудничества и готовимся подписать. То есть, команда есть, и она готовится к сезону. Да, есть футболисты, которые покинули наш клуб", – цитирует менеджера Sport Arena

Заря vs Минай / Фото: Официальный сайт ФК "Заря"

"В первую очередь мы будем делать ставку на молодых и амбициозных футболистов. Именно такой вектор мы выбрали. Конечно, если мы все-таки будем играть в УПЛ, то, надеюсь, пригласим футболистов и с опытом, но пока давайте дождемся соответствующих решений футбольных инстанций, а уже дальше сообщим все остальные детали"

Напомним, что Олимпик в прошлом сезоне УПЛ финишировал на 13-м месте, а Минай был 14-м и вылетел в Первую лигу.