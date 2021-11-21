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Динамо --
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4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
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Селезнев наконец-то забил! Но Минай все равно не может выиграть

Александр Трикиша
21 ноября, 16:19
Минай и Ингулец выдали боевую ничью в матче 15-го тура чемпионата Украины. Наконец-то забитым мячом, а не очередным скандалом отличился Евгений Селезнев

Селезнев забил 117-й гол в чемпионате Украины / Фото: Официальный сайт ФК "Минай"

Ингулец открыл счет на 28-й минуте после Максима Ковалева, но еще до перерыва Евгений Селезнев сравнял счет.

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Это был 117-й мяч известного нападающего. До абсолютного рекорда чемпионата Украины, который принадлежит Сергею Реброву и Максиму Шацких, остается шесть мячей.

Но на этом Минай не остановился. Прямо перед самым свистком на перерыв Олег Горин вывел хозяев вперед.

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Тем не менее, удержать преимущество до конца встречи Минаю не удалось. За 10 минут до финального свистка Михаил Плохотнюк забил спасительный гол для Ингульца.

Уже в добавленное время игрок Миная Михаил Месхи заработал красную карточку и оставил свою команду в меньшинстве, но на результат матча это никак не повлияло.

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Эта ничья мало чем помогла командам в борьбе за выживание – Игулец и Минай остались в зоне вылета.