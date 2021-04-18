Версія українською
$ 27,96
33,46

Сексуальная телеведущая оголилась на пляже в ожидании тепла

18 апреля, 22:02

Александр Трикиша

Главная фанатка Диего Марадоны телеведущая из Неаполя Флориана Мессина показала новое пикантное фото в соцсетях. Девушка ждет, когда же наступит потепление

Итальянская телеведущая Флориана Мессина, ставшая известной навесь мир благодаря откровенному фото на фоне мурала с изображением Диего Марадоны, не останавливается на достигнутом.

Красотка поделилась на своей странице в Instagram пикантным фото в купальнике с блестками на фоне моря. "Осталось немного", – написала девушка под фото и добавила смайлик в виде солнца, намекая, что она ждет не дождется лета.

Яркие фото Флорианы Мессины в Instagram:

Читайте также:

Новости на эту же тему:

Хочется кричать! Футболист Шахтера подарил невесте прогулку на воздушном шаре и кое-что еще (фото) Новое бикини от Марины: легкоатлетка застыла в соблазнительной позе (фото) "Ягодицы – наше все!" Все ракурсы Насти-косметолога, завладевшей сердцем нового Кличко От жара звезды стриптиза плавится воздух! Пышнотелая невеста боксера в откровенном видео
девушка телеведущая WAGs

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама