Сексуальная супруга украинского боксера блеснула фигурой под солнцем Калифорнии

Пока Тарас готовится к боям, Алина Шелестюк греется в Беверли-Хиллз и поражает поклонников своими формами в купальнике

Жена боксера Тараса Шелестюка Алина / Фото: Instagram

Украинский боксер Тарас Шелестюк давно живет в США, где его будни скрашивает супруга-красавица. Периодически Алина делится своими фотографиями в соцсетях, радуя поклонников женской красоты.

Ранее соблазнительная жена украинского боксера показала красоту заката.

Сегодня на своей страничке в Instagram девушка выложила очередные кадры. На фото она предстала в купальнике и приспущенном халате, подчеркнув свою фигуру на фоне природы Калифорнии.

"Теплые дни", – подписала Шелестюк снимки. И показала, как она загорает на шезлонге.

Алина, жена Тараса Шелестюка

Такие фотографии не могут не радовать взгляд.

К слову, Тарас выиграл все 18 боев на профессиональном ринге, но до чемпионского так и не дошел. В любителях ныне 35-летний уроженец Макеевки становился чемпионом мира-2011 и завоевывал бронзовую медаль Олимпийских игр-2012. Недавно он поздравлял земляков с Пасхой, опубликовав старую фотографию компании знаменитых украинских боксеров.

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Смотрите, как Алина танцевала в купальнике:

Алина Шелестюк – танец Видео: Instagram