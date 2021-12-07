7 декабря 19:45 Трансляция
ПСЖ --
Брюгге --
7 декабря 19:45 Трансляция
Лейпциг --
Манчестер Сити --
7 декабря 22:00 Трансляция
Милан --
Ливерпуль --
7 декабря 22:00
Порту --
Атлетико --
7 декабря 22:00
Боруссия Д --
Бешикташ --
7 декабря 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 декабря 22:00
Реал --
Интер --
7 декабря 22:00
Шахтер --
Шериф --
8 декабря 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 декабря 19:45
Зенит --
Челси --
8 декабря 22:00
Бенфика --
Динамо --
8 декабря 22:00
Бавария --
Барселона --
8 декабря 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 декабря 22:00
Аталанта --
Вильярреал --
8 декабря 22:00
Зальцбург --
Севилья --
8 декабря 22:00
Вольфсбург --
Лилль --
10 декабря 17:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
10 декабря 19:30
Ингулец --
Десна --
11 декабря 14:00
Александрия --
Шахтер --
11 декабря 17:00
Верес --
Рух --
11 декабря 19:30
Львов --
Ворскла --
12 декабря 14:00
Черноморец --
Металлист 1925 --
12 декабря 17:00
Динамо --
Заря --
12 декабря 19:30
Колос --
Минай --
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Секс-игрушки сорвали трансляцию олимпийского матча

Андрей Трофимов
7 декабря, 17:35
Японские зрители не смогли посмотреть матч национальной команды по керлингу из-за рекламы, которую разместили организаторы турнира

Японцы не увидели старт квалификации ОИ-2022

В Нидерландах проходит олимпийская квалификация по керлингу. За поездку в Пекин-2022 сражаются несколько команд, в том числе и сборная Японии.

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Японцы должны были сыграть со сборной США и прямую трансляцию поединка запланировал местный телеканал NHK. Но в последний момент японцы решили отменить трансляцию, сообщает шведское издание Aftonbladet.

Причина довольно необычная. Телевизионщики обнаружили на льду рекламу секс-игрушек. Сейчас юристы изучают нарушает ли такая реклама японские законы в отношении контента, который можно демонстрировать на телевидении.

И лишь тогда примут решение, можно ли показывать другие матчи олимпийского отбора.