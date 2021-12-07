Секс-игрушки сорвали трансляцию олимпийского матча

Японцы не увидели старт квалификации ОИ-2022

В Нидерландах проходит олимпийская квалификация по керлингу. За поездку в Пекин-2022 сражаются несколько команд, в том числе и сборная Японии.

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Японцы должны были сыграть со сборной США и прямую трансляцию поединка запланировал местный телеканал NHK. Но в последний момент японцы решили отменить трансляцию, сообщает шведское издание Aftonbladet.

Причина довольно необычная. Телевизионщики обнаружили на льду рекламу секс-игрушек. Сейчас юристы изучают нарушает ли такая реклама японские законы в отношении контента, который можно демонстрировать на телевидении.

И лишь тогда примут решение, можно ли показывать другие матчи олимпийского отбора.