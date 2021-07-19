Сегодня жеребьевка Лиги чемпионов для Шахтера: возможные соперники

В Ньоне определят оппонента "горняков" по третьему квалификационному раунду ЛЧ. Среди вероятных визави дончан – Генк, ПСВ, Галатасарай, Рапид и Спарта

Первая жеребьевка для Де Дзерби / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер", UEFA.com

В понедельник, 19 июля, состоится жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, в которой своего соперника получит вице-чемпион Украины донецкий Шахтер. Мероприятие в штаб-квартире УЕФА в Ньоне начнется в 13:00 по Киеву. "Горняки" будут сеяными.

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Возможные соперники Шахтера

Генк (Бельгия)

Победитель пары: ПСВ (Нидерланды) – Галатасарай (Турция)

Победитель пары: Рапид Вена (Австрия) – Спарта Прага (Чехия)

Матчи третьего квалифай-раунда ЛЧ состоятся 3/4 и 10/11 августа. Правило выездного гола уже не действует. Если Шахтер по сумме двух встреч пройдет в четвертый, заключительный, раунд квалификации Лиги чемпионов, то будет сеяным и там.

Если "горняки" в третьем квалифай-раунде ЛЧ проиграют, то сразу попадут в групповой этап Лиги Европы.

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Напомним, перед началом нынешнего сезона Луиша Каштру на посту главного тренера Шахтера сменил экс-наставник Сассуоло – итяльянец Роберто Де Дзерби.

Шахтер проводит первые матчи с Де Дзерби / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

При этом Шахтер купил вингера Бенфики Педриньо, центрального защитника Сассуоло Марлона и форварда Аякса Траоре, заплатив за них суммарно 40 млн евро.