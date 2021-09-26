Сегодня вы увидели не самого лучшего Усика: первые слова украинца после победы над Джошуа

Александр Усик победил Энтони Джошуа / Фото: REUTERS
Александр Усик вернул в Украину титулы, которые ранее принадлежали Владимиру Кличко.
"Очень много значит для меня. Бой прошел, как я предполагал, были пару моментов, когда Джошуа зажимал, но это незначительные вещи.
Нокаутировать в 12 раунде? Не было такой задачи. Вначале я хотел, но потом мой тренерский штаб привел меня в чувство.
Единственное, что я хотел сделать – прославить своего Господа Иисуса Христа. Победа – это от него.
Я хочу передать привет дочери Елизавете, Кирилл Михаил, передаю вам привет. Сегодня 12 лет назад моя жена сказала "да". Сегодня двойное счастье.
На данный момент я хочу домой, потому что я с января месяца очень сильно готовился к поединку и был мало со своей семьей, соскучился за детьми. Хочу видеть, как они балуются, кричат. Сегодня вы увидели не самого лучшего Усика. Я могу лучше", – сказал Усик в ринге.