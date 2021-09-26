25 сентября 14:30
Челси 0
Манчестер Сити 1
25 сентября 14:00
Александрия 2
Мариуполь 1
25 сентября 17:00
Шахтер 4
Верес 1
25 сентября 19:30
Рух 0
Динамо 2
26 сентября 14:00
Минай --
Львов --
26 сентября 17:00
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Десна --
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1 октября 19:30
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2 октября 14:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 17:00
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Днепр-1 --
2 октября 19:30
Ворскла --
Ингулец --
3 октября 14:00
Верес --
Александрия --
3 октября 17:00
Заря --
Десна --
3 октября 17:00
Металлист 1925 --
Минай --
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Сегодня вы увидели не самого лучшего Усика: первые слова украинца после победы над Джошуа

Александр Трикиша
26 сентября, 01:24
Александр Усик победил единогласным решением Энтони Джошуа и завоевал титулы чемпиона мира WBA, IBF, WBO, IBO в супертяжелом весе. Сразу в ринге украинец поделился эмоциями

Александр Усик победил Энтони Джошуа / Фото: REUTERS

Александр Усик вернул в Украину титулы, которые ранее принадлежали Владимиру Кличко.

"Очень много значит для меня. Бой прошел, как я предполагал, были пару моментов, когда Джошуа зажимал, но это незначительные вещи.

Нокаутировать в 12 раунде? Не было такой задачи. Вначале я хотел, но потом мой тренерский штаб привел меня в чувство.

Единственное, что я хотел сделать – прославить своего Господа Иисуса Христа. Победа – это от него.

Я хочу передать привет дочери Елизавете, Кирилл Михаил, передаю вам привет. Сегодня 12 лет назад моя жена сказала "да". Сегодня двойное счастье.

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На данный момент я хочу домой, потому что я с января месяца очень сильно готовился к поединку и был мало со своей семьей, соскучился за детьми. Хочу видеть, как они балуются, кричат. Сегодня вы увидели не самого лучшего Усика. Я могу лучше", – сказал Усик в ринге.

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