Сегодня стартует Лига чемпионов! Когда сыграют Динамо и Шахтер

В предварительном раунде ЛЧ сыграют четыре команды из слабейших по рейтингу стран – Сан-Марино, Фарер, Андорры и Косово

Поход за трофей начинается / Фото: AFP

Евро-2020 затмил собой все другие футбольные турниры, но это не значит, что клубная жизнь остановилась. Сегодня стартует Лига чемпионов!

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В розыгрыше Лиги чемпионов 2020/21 сыграют 79 команд из 54 футбольных ассоциаций УЕФА. Лихтенштейн не участвует, так как домашний чемпионат там не проводится.

Начнется ЛЧ с предварительного раунда, где в мини-турнире встретятся четыре команды из слабейших по рейтингу стран.

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Сегодня в 21:00 играют: Фольгоре (Сан-Марино) – Приштина (Косово), ХБ Торсхавн (Фареры) – Интер Эскальдес (Андорра). Матч победителей пройдет 25 июня.

Лучшая команда предварительного раунда выйдет в первый квалификационный. Все проигравшие попадут во второй квалификационный раунд Лиги конференций.

Украина в Лиге чемпионов представлена двумя клубами. Шахтер стартует с третьего квалификационного раунда. И соперника узнает 19 июля. Матчи пройдут 3 и 10 августа.

Динамо попало в групповой турнир, жеребьевка которого пройдет 26 августа. А начнется он 14 сентября.