Сегодня стартует Лига чемпионов! Когда сыграют Динамо и Шахтер

Поход за трофей начинается / Фото: AFP
Евро-2020 затмил собой все другие футбольные турниры, но это не значит, что клубная жизнь остановилась. Сегодня стартует Лига чемпионов!
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В розыгрыше Лиги чемпионов 2020/21 сыграют 79 команд из 54 футбольных ассоциаций УЕФА. Лихтенштейн не участвует, так как домашний чемпионат там не проводится.
Начнется ЛЧ с предварительного раунда, где в мини-турнире встретятся четыре команды из слабейших по рейтингу стран.
Сегодня в 21:00 играют: Фольгоре (Сан-Марино) – Приштина (Косово), ХБ Торсхавн (Фареры) – Интер Эскальдес (Андорра). Матч победителей пройдет 25 июня.
Лучшая команда предварительного раунда выйдет в первый квалификационный. Все проигравшие попадут во второй квалификационный раунд Лиги конференций.
Украина в Лиге чемпионов представлена двумя клубами. Шахтер стартует с третьего квалификационного раунда. И соперника узнает 19 июля. Матчи пройдут 3 и 10 августа.
Динамо попало в групповой турнир, жеребьевка которого пройдет 26 августа. А начнется он 14 сентября.
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