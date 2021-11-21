Сегодня дебют в Серии А: Шевченко рассказал об отношениях с Моуринью

Жозе Моуринью и Андрей Шевченко / Фото: Коллаж: Сегодня

Матч 13-го тура чемпионата Италии Дженоа – Рома пройдет на стадионе "Луиджи Феррарис" и начнется в 21:45 по киевскому времени. Мы проведем онлайн матча с подробным описанием всех ключевых моментов.

45-летний украинский тренер Андрей Шевченко во время игровой карьеры работал под руководством Жозе Моуринью в Челси. Сегодня они сойдутся по разные стороны баррикад.

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Шевченко рассказал об отношениях с португальским специалистом.

"Подогревается интерес именно к матчу. Я очень хорошо знаю итальянскую прессу, я ее читаю и со многими журналистами общаюсь. В том, что было написано, не было ничего плохого – просто подогревание к матчу. Все статьи заканчивались фразами, что у нас отличные отношения. Что все недопонимания, которые были представлены журналистами в Англии, все это прошло.

У нас друг к другу полное уважение. Мы общаемся, мне было очень приятно, когда я попросил Жозе написать в моей книге что-нибудь от себя, и он с удовольствием согласился. Это еще раз подтверждает, что у нас отличные отношения", – сказал Шевченко в комментарии для Megogo.

На данный момент Дженоа занимает 17-е место в турнирной таблице Серии А, располагаясь на границе с зоной вылета.

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Рома располагается на восьмом месте в таблице чемпионата Италии.