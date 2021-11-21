21 ноября 21:45
Дженоа --
Рома --
21 ноября 14:00
Минай 2
Ингулец 2
21 ноября 17:00
Ворскла --
Мариуполь --
21 ноября 19:30
Десна --
Колос --
22 ноября 19:30
Верес --
Металлист 1925 --
27 ноября 00:00
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 00:00
Рух --
Металлист 1925 --
27 ноября 00:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 00:00
Днепр-1 --
Ворскла --
27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Александрия --
Заря --
27 ноября 00:00
Ингулец --
Шахтер --
27 ноября 00:00
Минай --
Динамо --
4 декабря 00:00
Верес --
Динамо --
4 декабря 00:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 00:00
Заря --
Ингулец --
4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
Десна --
Мариуполь --
4 декабря 00:00
Днепр-1 --
Черноморец --
4 декабря 00:00
Александрия --
Минай --
23 ноября 19:45
Динамо --
Бавария --
23 ноября 19:45
Вильярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 ноября 22:00
Барселона --
Бенфика --
23 ноября 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 ноября 22:00
Лилль --
Зальцбург --
23 ноября 22:00
Севилья --
Вольфсбург --
23 ноября 22:00
Мальме --
Зенит --
23 ноября 22:00
Челси --
Ювентус --
24 ноября 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 ноября 19:45
Интер --
Шахтер --
24 ноября 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 ноября 22:00
Манчестер Сити --
ПСЖ --
24 ноября 22:00
Атлетико --
Милан --
24 ноября 22:00
Ливерпуль --
Порту --
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Сегодня дебют в Серии А: Шевченко рассказал об отношениях с Моуринью

Павел Василенко
21 ноября, 15:47
В воскресенье, 21 ноября, Андрей Шевченко дебютирует в качестве главного тренера итальянского Дженоа. Соперником команды из Генуи будет Рома во глава с Жозе Моуринью

Жозе Моуринью и Андрей Шевченко / Фото: Коллаж: Сегодня

Матч 13-го тура чемпионата Италии Дженоа – Рома пройдет на стадионе "Луиджи Феррарис" и начнется в 21:45 по киевскому времени. Мы проведем онлайн матча с подробным описанием всех ключевых моментов.

45-летний украинский тренер Андрей Шевченко во время игровой карьеры работал под руководством Жозе Моуринью в Челси. Сегодня они сойдутся по разные стороны баррикад.

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Шевченко рассказал об отношениях с португальским специалистом.

"Подогревается интерес именно к матчу. Я очень хорошо знаю итальянскую прессу, я ее читаю и со многими журналистами общаюсь. В том, что было написано, не было ничего плохого – просто подогревание к матчу.

Все статьи заканчивались фразами, что у нас отличные отношения. Что все недопонимания, которые были представлены журналистами в Англии, все это прошло.

У нас друг к другу полное уважение. Мы общаемся, мне было очень приятно, когда я попросил Жозе написать в моей книге что-нибудь от себя, и он с удовольствием согласился.

Это еще раз подтверждает, что у нас отличные отношения", – сказал Шевченко в комментарии для Megogo.

На данный момент Дженоа занимает 17-е место в турнирной таблице Серии А, располагаясь на границе с зоной вылета.

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Рома располагается на восьмом месте в таблице чемпионата Италии.