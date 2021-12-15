Сдрейфил! Фьюри вычеркнул Усика из списка своих соперников

Тайсон Фьюри vs Александр Усик / Фото: Reuters

Тайсон Фьюри дал задний ход. После многочисленных заявлений, что его интересуют только два боя – с Энтони Джошуа и Александром Усиком, Цыганский король вычеркнул украинца из списка желанных соперников на 2022 год.

А вошли в него бой с Деонтеем Уайлдером (опять!), два поединка с Энтони Джошуа, а также драки с Диллианом Уайтом и Дереком Чисорой, с которым Фьюри ранее уже бился дважды.

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Именно такой перечень соперников, в предвкушении поединков с которыми он находится, Тайсон Фьюри опубликовал у себя в Twitter.

Фолловеры Фьюри в комментариях под этим его твитом тут же обвинили его в трусости.

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"А самого опасного для себя соперника и забыл"

"А где Усик?"

"Усика, получается, боишься?"

"Хороший список, только вот вместо Чисоры должен быть Усик", – отмечают подписчики Цыганского короля.

Фьюри vs Усик / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

При этом один из болельщиков пошутил насчет присутствия в желанных соперников Фьюри Деонтея Уайлдера, с которым Фьюри уже дрался трижды:

"Ты хочешь его убить, что ли?"

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Ранее мы писали, что появились новые сроки возможного боя Усик – Фьюри. Сперва утверждали, что это противостояние может состояться осенью 2022 года, затем – что весной, накануне же промоутер Тайсона заговорил о лете.

Но, возможно, Фьюри даже не допускает, что Усик одолеет в весеннем реванше Джошуа, сразу настраиваясь на битву за титул абсолютного чемпиона мира с Эй-Джеем.

Смотрите, как на днях Усик и Фьюри встретились в Нью-Йорке