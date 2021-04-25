Сборная Украины сыграет в необычном антикоронавирусном турнире

Наши хоккеисты сыграют в мае в Словении на соревновании, которое организовали в связи с отменой чемпионатов мира в низших дивизионах

Сборная Украины по хоккею / Фото: УХЛ

Пандемия коронавируса продолжает рушить планы организаторов спортивных мероприятий. В сезоне 2020/2021 Международная федерация хоккея отменила чемпионаты мира сразу в нескольких дивизионах, хотя в элитном оставила. Однако команды находят-таки для себя возможность получить практику. Так, в Словении решили провести турнир с участием шести сборных, куда пригласили и украинцев.

Напомним, Донбасс стал чемпионом Украины, обыграв в финале Сокол.

Информацию опубликовал на своей странице в Facebook тележурналист и комментатор Вадим Плачинда. Турнир с красноречивым названием Beat Covid-19 Ice Hockey Tournament планируется в Любляне с 15 по 21 мая. Вместе со сборной Украины там сыграют хозяева, а также команды Франции, Австрии, Румынии и Польши.

Формат соревнования пока что не объявлен. Вероятно, соперников поделят на две группы по три команды, после чего проведут медальные поединки.

Реклама

Пока же украинцы запланировали тренировочный сбор в Броварах с 3 по 13 мая. Главный тренер "сине-желтых" Вадим Шахрайчук вызвал в расположение команды 32 игрока.

Читайте также: коллекторы избили бывшего игрока сборной Украины по хоккею.

Смотрите, что говорил директор УХЛ Сергей Варламов о сезоне 2020/2021:

Генеральный директор УХЛ Сергей Варламов оценил сезон-2020/2021