11 мая 21:30
Лидс --
Челси --
11 мая 21:45
Боруссия М --
Украина --
11 мая 22:00
Ювентус --
Интер --
11 мая 22:15
Вулверхэмптон --
Манчестер Сити --
12 мая 21:45
Тоттенхэм --
Арсенал --
14 мая 18:45
Челси --
Ливерпуль --
15 мая 16:00
Вест Хэм --
Манчестер Сити --
15 мая 19:00
Милан --
Аталанта --
15 мая 19:30
Атлетико --
Севилья --
16 мая 21:45
Ювентус --
Лацио --
17 мая 21:45
Саутгемптон --
Ливерпуль --
18 мая 19:00
Риека --
Украина --
18 мая 22:00
Айнтрахт --
Рейнджерс --
19 мая 22:00
Челси --
Лестер --
22 мая 18:00
Манчестер Сити --
Астон Вилла --
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Сборная Украины сыграет с представителем Серии А в рамках подготовки к отбору ЧМ-2022

Анатолий Дерека
11 мая, 16:06
Подопечные Александра Петракова померяются силами с середняком чемпионата Италии Эмполи

Команда Александра Петракова сразится с Эмполи 17 мая / Фото: УАФ

Сегодня сборная Украины проведет первый спарринг в рамках подготовки к плей-офф отбора на ЧМ-2022. Онлайн-трансляция матча Боруссия М – Украина будет доступна у нас на сайте. Начало – в 21:45 по киевскому времени.

Также "сине-желтые" определились еще с двумя спарринг-партнерами. Ранее сообщалось, что 18 мая сборная Украины сыграет с Риекой. А за день до этого команда Петракова съездит в Италию.

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Соперником сборной станет представитель Серии А Эмполи. Поединок на стадионе "Карло Кастелани" начнется 17 мая в 21:30 по Киеву. Все вырученные средства будут перечислены на счет глобальной платформы поддержки Украины United24.

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Также УАФ сообщает, что имеет предварительную договоренность еще с двумя командами на проведение товарищеских матчей в 20-х числах мая. Их имена, даты и места проведения будут оглашены позже.

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Отметим, что в прошлом сезоне "синие" поднялись в элитный дивизион чемпионата Италии и сумели сохранить прописку. За два тура до финиша сезона Эмполи идет на 14 месте и опережает зону вылета на восемь баллов.