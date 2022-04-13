Сборная Украины приоритет №1. Маркевич призывает начинать тренировочный процесс

Маркевич призывает начинать подготовку к Шотландии / Фото: Коллаж: Сегодня

Два футбольных украинских гранда вернулись к привычным тренировочным будням и играм в рамках свои благотворительных турне. Вчера Динамо победило варшавскую Легию, благодаря дублю Беседина и голу Буяльского. Завтра свой матч в Польше проведе Шахтер против Лехии из Гданьска.

Мирон Маркевич / Фото: Getty Images

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Но сейчас главная задача украинского футбола – это выход сборной на чемпионат мира в Катаре. Об этом напомнил экс-главный тренер сборной Украины Мирон Маркевич, который считает необходимым сделать акцент на тренировочном процессе сборной Украины.

"Надо собирать ребят. Времени мало осталось. Мы видим, что Шахтер и Динамо уже начали играть в Европе. Это хорошо, но у сборной своя программа и скоро нужно собрать футболистов. Уверен, что весь май сборная должна тренироваться вместе. Наши легионеры в тонусе. Считаю, что месяца насыщенной подготовки, должно хватить национальной сборной Украины, чтобы качественно подготовиться к играм с Шотландией, и, надеюсь, с Уэльсом."

Напомним, что матч сборной Украины и Шотландии в рамках стыковых матчей за выход на чемпионат мира, УЕФА перенес на июнь 2022 года.

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