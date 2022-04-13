Сборная Украины приоритет №1. Маркевич призывает начинать тренировочный процесс

Маркевич призывает начинать подготовку к Шотландии / Фото: Коллаж: Сегодня
Два футбольных украинских гранда вернулись к привычным тренировочным будням и играм в рамках свои благотворительных турне. Вчера Динамо победило варшавскую Легию, благодаря дублю Беседина и голу Буяльского. Завтра свой матч в Польше проведе Шахтер против Лехии из Гданьска.
Но сейчас главная задача украинского футбола – это выход сборной на чемпионат мира в Катаре. Об этом напомнил экс-главный тренер сборной Украины Мирон Маркевич, который считает необходимым сделать акцент на тренировочном процессе сборной Украины.
"Надо собирать ребят. Времени мало осталось. Мы видим, что Шахтер и Динамо уже начали играть в Европе. Это хорошо, но у сборной своя программа и скоро нужно собрать футболистов.
Уверен, что весь май сборная должна тренироваться вместе. Наши легионеры в тонусе. Считаю, что месяца насыщенной подготовки, должно хватить национальной сборной Украины, чтобы качественно подготовиться к играм с Шотландией, и, надеюсь, с Уэльсом."
Напомним, что матч сборной Украины и Шотландии в рамках стыковых матчей за выход на чемпионат мира, УЕФА перенес на июнь 2022 года.
Сегодня украинские сборники будут соревноваться на полях Европы в Лиге чемпионов. Александр Зинченко и его МанСити сыграют в Мадриде против Атлетико.
Украинскому форварду Роману Яремчуку вместе с партнерами по Бенфике предстоит решить непростую задачу с выходом в полуфинал в игре против Ливерпуля.