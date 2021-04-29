Сборная Украины получила соперников по Евробаскету (фото)

Наши баскетболисты сыграют в группе против Греции, Италии, Хорватии, Великобритании и Эстонии. Нужно занять место в четверке, чтобы выйти в 1/8 финала

Сборная Украины по баскетболу узнала соперников по групповому раунду Евробаскета-2022. Оппонентами подопечных Айнарса Багатскиса стали команды Греции, Италии, Хорватии, Великобритании и Эстонии.

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Свои матчи группа С, в которую попала украинская команда, проведет в итальянском Милане. Чемпионат Европы пройдет осенью 2022 года и стартует 1 сентября.

Также матчи Евробаскета-2022 примут Германия (Берлин и Кельн), Чехия (Прага) и Грузия (Тбилиси).

ФОРМАТ ТУРНИРА

24 сборные сыграют в четырех группах из шести команд по одноматчевой круговой системе. Четыре лучшие команды из каждой группы выйдут в плей-офф (он целиком пройдет в Берлине), где начиная со стадии 1/8 финала будут выявлять победителя в одноматчевых противостояниях.

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Сборная Украины по баскетболу / Фото: ФБУ

Высшим достижением мужской сборной Украины является шестое место на Евробаскете-2013.

Напомним, ранее женская сборная Украина провалила отбор на Евробаскет. Последний раз такое было 10 лет назад.