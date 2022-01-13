Сборная Украины на Евро-2022: все, что нужно знать болельщику

Сборная Украины среди команд, которые разыграют награды Евро-2022 / Фото: Коллаж: Сегодня
15-й чемпионат Европы по гандболу среди мужчин пройдет в этом году сразу в двух странах – Венгрии и Словакии. Сборная Украины среди участников.
Формат
24 команды играют с 13 по 30 января. Они разделены на шесть групп, по две лучшие выйдут в следующий этап.
Группа А
- Словения
- Дания
- Северная Македония
- Черногория
Группа В
- Португалия
- Венгрия
- Исландия
- Нидерланды
Группа С
- Хорватия
- Сербия
- Франция
- Украина
Группа D
- Германия
- Австрия
- Беларусь
- Польша
Группа Е
- Испания
- Швеция
- Чехия
- Босния
Группа F
- Норвегия
- Россия
- Словакия
- Литва
Далее – снова групповой турнир, по шесть команд. По две лучшие проходят в полуфинал.
Расписание Украины
Наша команда за пять дней сыграет три матча:
- 13 января, 19:00. Сербия – Украина
- 15 января, 19:00. Франция – Украина
- 17 января, 19:00. Украина – Хорватия
Наша история
Украинская сборная седьмой раз сыграет на чемпионатах Европы. Особых достижений нет.
- Евро-2000 – 12-е место
- Евро-2002 – 11-е место
- Евро-2004 - 15-е место
- Евро-2006 – 12-е место
- Евро-2010 – 16-е место
- Евро-2020 – 19-е место
Где смотреть
В Украине поединки чемпионата Европы по гандболу в прямом эфире будут транслироваться на телеканале "Спорт 1" и "Спорт 2".
Кто фаворит
В букмекерских конторах явный фаворит сборная Дании. Котировки на победу – 2.00, за ними Франция и Швеция – по 7.50.
Самые титулованные
У сборной Швеции – четыре чемпионских титула. Действующий чемпион – команда Испании. В 2020-м году испанцы в финале обыграли Хорватию – 22:20.