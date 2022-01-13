13 января 21:00 Онлайн
Атлетико --
Атлетик --
13 января 21:45
Ливерпуль --
Арсенал --
13 января 22:00
Милан --
Дженоа --
14 января 15:00 Онлайн
Сенегал --
Гвинея --
15 января 14:30 Онлайн
Манчестер Сити --
Челси --
16 января 16:00 Онлайн
Ливерпуль --
Брентфорд --
16 января 18:30 Онлайн
Тоттенхэм --
Арсенал --
16 января 21:45 Онлайн
Аталанта --
Интер --
18 января 22:00 Онлайн
Брайтон --
Челси --
19 января 21:30 Онлайн
Лестер --
Тоттенхэм --
19 января 22:00 Онлайн
Брентфорд --
Манчестер Юнайтед --
19 января 22:30 Онлайн
Валенсия --
Севилья --
20 января 18:00 Онлайн
Кот-Д'Ивуар --
Алжир --
20 января 21:45 Онлайн
Арсенал --
Ливерпуль --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Другие новости спорта

Сборная Украины на Евро-2022: все, что нужно знать болельщику

Любомир Луканюк
13 января, 13:50
Наши гандболисты сыграют седьмой раз на континентальном первенстве. Защищают титул испанцы, фавориты – датчане

Сборная Украины среди команд, которые разыграют награды Евро-2022 / Фото: Коллаж: Сегодня

15-й чемпионат Европы по гандболу среди мужчин пройдет в этом году сразу в двух странах – Венгрии и Словакии. Сборная Украины среди участников.

Формат

24 команды играют с 13 по 30 января. Они разделены на шесть групп, по две лучшие выйдут в следующий этап.

Реклама

Группа А

  • Словения
  • Дания
  • Северная Македония
  • Черногория

Группа В

  • Португалия
  • Венгрия
  • Исландия
  • Нидерланды

Группа С

Реклама
  • Хорватия
  • Сербия
  • Франция
  • Украина

Группа D

  • Германия
  • Австрия
  • Беларусь
  • Польша

Группа Е

  • Испания
  • Швеция
  • Чехия
  • Босния

Группа F

Реклама
  • Норвегия
  • Россия
  • Словакия
  • Литва

Далее – снова групповой турнир, по шесть команд. По две лучшие проходят в полуфинал.

Расписание Украины

Наша команда за пять дней сыграет три матча:

  • 13 января, 19:00. Сербия – Украина
  • 15 января, 19:00. Франция – Украина
  • 17 января, 19:00. Украина – Хорватия

    Наша история

    Украинская сборная седьмой раз сыграет на чемпионатах Европы. Особых достижений нет.

    • Евро-2000 – 12-е место
    • Евро-2002 – 11-е место
    • Евро-2004 - 15-е место
    • Евро-2006 – 12-е место
    • Евро-2010 – 16-е место
    • Евро-2020 – 19-е место

    Где смотреть

    В Украине поединки чемпионата Европы по гандболу в прямом эфире будут транслироваться на телеканале "Спорт 1" и "Спорт 2".

    Кто фаворит

    В букмекерских конторах явный фаворит сборная Дании. Котировки на победу – 2.00, за ними Франция и Швеция – по 7.50.

    Самые титулованные

    У сборной Швеции – четыре чемпионских титула. Действующий чемпион – команда Испании. В 2020-м году испанцы в финале обыграли Хорватию – 22:20.

    Сборная Испании по гандболу / Фото: Reuters