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Сборная Украины может заменить оккупанта на Евро-2022

Сергей Шаховец
7 марта, 16:52
В УЕФА обсуждают замену женской сборной России по футболу на чемпионате Европы-2022

Женская сборная Украины по футболу может стать участником Евро-2022 / Фото: The Telegraph, УАФ, Коллаж: Сегодня

24 февраля 2022 года российские войска вероломно напали на мирную Украину. Международное спортивное сообщество отреагировало на агрессию путинского режима и уже применило ряд санкций к сборным и командам оккупанта.

Не обошли стороной санкции и женскую сборную России по футболу, которую отстранили от участия в Евро-2022. По словам президента УЕФА Александера Чеферина, место команды страны-агрессора может занять одна из сборных, которые не прошли плей-офф. Среди возможых участников есть и женская сборная Украины по футболу.

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"Я переговорил с директором соревнований. Скорее всего, мы проведем жеребьевку среди команд, которые были близки к тому, чтобы квалифицироваться в финальную стадию турнира", – цитирует Чеферина The Telegraph.

Александер Чеферин / Фото: Reuters

Таким образом, на женском Евро-2022 может выступить Украина, Португалия или Чехия.

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Напомним, Украина боролась за выход на Евро-2022 через плей-офф, но уступила в 2-матчевом противостоянии сборной Северной Ирландии.

Женская сборная Украины по футболу сыграла вничью с Шотландией / Фото: Twitter

Ранее мы сообщали, что полуфинальный поединок плей-офф ЧМ-2022 Шотландия – Украина будет перенесен с 24 марта на июнь.