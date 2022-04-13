Сборная Украины может сыграть с чемпионами мира во время войны

Франция - Украина / Фото: Reuters

Из-за войны России против Украины наша футбольная сборная не смогла сыграть в отборе на ЧМ-2022. Стыковый поединок команды Петракова против шотландцев перенесли на июнь.

Тем временем сборная должна собраться в конце апреля в одной из стран Европы и начать подготовку ко встрече. Возможно, сборная Украины сыграет ряд товарищеских поединков. Об этом в эфире Футбол NEWS рассказал первый вице-президент УАФ Олег Протасов.

Реклама

"Сейчас идет поиск хороших сборов и спарринг-партнеров, мы действительно считаем, что должны не просто сыграть, а победить в стыковых матчах квалификации на ЧМ-2022. Нам нужно хорошо подготовиться.

Читайте также: Названа возможная дата матча с Шотландией

У нас парни были в хорошей игровой форме и с нашей стороны нужно им дать возможность в такой форме и остаться. Сейчас находимся в стадии переговоров с некоторыми странами для сборов и проведения матчей с Францией и Северной Македонией, но об этом мы расскажем немного позже".

Напомним, что победитель матча Шотландия – Украина сыграет в финале плей-офф с Уэльсом за путевку на ЧМ-2022. Если наша команда пройдет двух соперников из Великобритании, то на самом Мундиале "сине-желтые" сразятся с Англией, США и Ираном.