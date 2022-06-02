2 июня 21:45
Испания --
Португалия --
2 июня 21:45
Чехия --
Швейцария --
3 июня 21:45
Франция --
Дания --
3 июня 21:45
Бельгия --
Нидерланды --
3 июня 21:45
Хорватия --
Австрия --
4 июня 16:00
Армения --
Ирландия --
4 июня 19:00
Венгрия --
Англия --
4 июня 21:45
Италия --
Германия --
5 июня 19:00
Уэльс --
Украина --
5 июня 21:45
Чехия --
Испания --
5 июня 21:45
Португалия --
Швейцария --
6 июня 21:45
Хорватия --
Франция --
6 июня 21:45
Австрия --
Дания --
7 июня 21:45
Германия --
Англия --
7 июня 21:45
Италия --
Венгрия --
8 июня 21:45
Уэльс --
Нидерланды --
8 июня 21:45
Ирландия --
Украина --
8 июня 21:45
Шотландия --
Армения --
8 июня 21:45
Бельгия --
Польша --
9 июня 21:45
Швейцария --
Испания --
9 июня 21:45
Португалия --
Чехия --
10 июня 21:45
Дания --
Хорватия --
10 июня 21:45
Австрия --
Франция --
11 июня 16:00
Украина --
Армения --
11 июня 19:00
Ирландия --
Шотландия --
11 июня 21:45
Нидерланды --
Польша --
11 июня 21:45
Венгрия --
Германия --
11 июня 21:45
Англия --
Италия --
11 июня 21:45
Уэльс --
Бельгия --
12 июня 21:45
Испания --
Чехия --
12 июня 21:45
Швейцария --
Португалия --
13 июня 21:45
Франция --
Хорватия --
13 июня 21:45
Дания --
Австрия --
14 июня 19:00
Армения --
Шотландия --
14 июня 21:45
Украина --
Ирландия --
14 июня 21:45
Англия --
Венгрия --
14 июня 21:45
Германия --
Италия --
14 июня 21:45
Польша --
Бельгия --
14 июня 21:45
Нидерланды --
Уэльс --
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"Сборная Украины – это дивизия СС": в России бомбануло от нашей победы

Андрей Трофимов
2 июня, 21:13
Пропагандисты с "Матч ТВ" посоревновались в испускании яда в сторону нашей сборной, которой остался шаг до выхода на ЧМ-2022

Зинченко бы заткнул рот российским пропагандистам

Вчера сборная Украины сумела выиграть у Шотландии со счетом 3:1 в матче плей-офф отбора на ЧМ-2022. Это позволило подопечным Александра Петракова выйти в финал квалификации, где в битве с Уэльсом 5 июня будет разыграна путевка на Мундиаль.

Весь цивилизованный мир (даже сами шотландцы) порадовались за нашу команду и пожелали ей успеха в матче с валлийцами. Однако, конечно же, в России полыхнуло знатно.

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Местный транслятор турниров УЕФА "Матч ТВ" не показал встречу, однако это не помешало местных болтливым головам собраться и "разобрать" матч. Хотя разбором этот спич может назвать только сумасшедший. Вот, к примеру, как высказался российский псевдожурналист Андрей Сидорчик.

"Никаких поздравлений сборной Украине с моей стороны не будет. Для меня нейтральная позиция окончательно закончилась после того, как отстранили сборную России на основании политических соображений.

С этого момента я не хочу видеть сборную Украины на чемпионате мира. Она этого не заслуживает. Это неспортивно и неправильно.

Выступала ли хорошо в годы великой отечественной войны дивизия СС "Мертвая голова"? Наверное, да. Но стоило ли радоваться их успехам? Нет. Для меня сборная Украины по футболу – такая же дивизия СС "Мертвая голова". Я желаю, чтобы она сгорела в аду со всеми, кто ее поддерживает".

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Подключился к потокам дерьма его коллега Антон Анисимов. Более того, так называемый ведущий программы решил выплеснуть свои фекалии еще и на сборную Шотландии.

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"Там играет абсолютно уже сумасшедший Зинченко, у которого лицемерие со слезами зашкаливает окончательно. Несколько месяцев назад он выступил с грубейшими оскорблениями Путина. Но тут же испугался и через несколько минут удалил. Это показывает, что он трус.

Шотландцы – терпилы. В такой ситуации – это как играть с инвалидами или детьми. Выиграть неудобно. Я, кстати, не спорю, что Шотландия – это еще так себе сборная. Украина выиграла справедливо. Если бы еще в такой ситуации проиграла, то это вообще смех был бы".

Напомним, что Россию выкинули с турниров ФИФА и УЕФА сразу после начала полномасштабного вторжения в Украину. От игр с фашистами отказалось большинство сборных, которые не захотели портить себе репутацию участием в матче с изгоями.