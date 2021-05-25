Сборная Литвы отказывается ехать на матч в Беларусь. Все из-за Протасевича

Литва и Беларусь играли в одной группе Лиги наций. Фото ФФЛ
Такое решение принято после того, как власти Беларуси через диспетчеров угрожали сбить самолет Ryanair, в котором летел главный редактор Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, если он не выполнит экстренную посадку в Минске. На перехват даже отправили истребитель.
После принудительной посадки и ареста Протасевича самолет улетел в Вильнюс.
"Учитывая сложившуюся ситуацию, обе команды однозначно не будут играть в этих матчах. Это слишком рискованно как для игроков, так и для их семей. Мы будем искать других соперников", – цитирует Станкевича delfi.lv.
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