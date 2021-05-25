Сборная Литвы отказывается ехать на матч в Беларусь. Все из-за Протасевича

Молодежная и национальная сборные Литвы отказались ехать на товарищеские матчи с белорусами из-за принудительной посадки самолета в Минске

Литва и Беларусь играли в одной группе Лиги наций. Фото ФФЛ

Такое решение принято после того, как власти Беларуси через диспетчеров угрожали сбить самолет Ryanair, в котором летел главный редактор Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, если он не выполнит экстренную посадку в Минске. На перехват даже отправили истребитель. Сборные Литвы по футболу отказываются ехать в Минск на товарищеские матчи. Об этом сообщил генсек футбольной федерации страны Эдгарс Станкевич.

После принудительной посадки и ареста Протасевича самолет улетел в Вильнюс. Реклама "Учитывая сложившуюся ситуацию, обе команды однозначно не будут играть в этих матчах. Это слишком рискованно как для игроков, так и для их семей. Мы будем искать других соперников", – цитирует Станкевича delfi.lv.

Молодежная сборная Литвы U-21 должна была сыграть с белорусскими сверстниками 8 июня. А матч национальных команд был запланирован на 16 ноября.

Смотрите, как Беларусь и Литва играли в Лиге наций: