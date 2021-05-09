Утром 9 мая самый техничный боксер мира выйдет против непобежденного британца под крики 70 000 фанов. Узнайте, почему бой Канело едва не сорвался за несколько дней до даты

Сауль Альварес против Билли Джо Сондерса / Фото: DAZN

Самый ожидаемый бой весны пройдет в ночь на 9 мая в Арлингтоне! На ринге арены AT&T Stadium лучший боксер вне зависимости от категорий мексиканец Сауль Альварес (55-1-2, 37 КО) сразится с британцем Билли Джо Сондерсом (30-0, 14 КО). Канело в Техасе поставит на кон свои пояса WBC и WBA Super в суперсреднем весе, а Сондерс рискнет титулом WBO.

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Где смотреть

Начало поединка ориентировочно в 6:00 по Киеву. Прямая трансляция боя Альварес — Сондерс пройдет на стриминговой платформе DAZN, а также ее можно приобрести на сайте Sky Sports или Audience.

Основной кард в Арлингтоне

Сауль Альварес (55–1–2, 37 KO, Мексика) – Билли Джо Сондерс (30–0, 14 KO, Великобритания)

Элвин Сото (18–1, 12 KO, Мексика) – Кацунари Такаяма (32–8, 12 KO, Япония)

Кирон Конвэй (16–1, 3 KO, Великобритания) – Сулейман Сиссоко (12–0, 8 KO, Франция)

Фрэнк Санчес (17–0, 13 KO, Куба) – Нэджи Агилера (21–10, 14 KO, США)

Кейшон Дэвис (2–0, 2 KO, США) – Хосе Антонио Меза (6–4, 1 KO, Мексика)

Что за плечами

Бой с Сондерсом станет для 30-летнего Канело третьим за пять месяцев. Хотя поединок против Авни Йылдырыма в феврале при всем уважении к турецкому бойцу был для Альвареса легкой прогулкой – победа за три раунда, после которой мексиканца не критиковал только ленивый. Бой в декабре 2020 с чемпионом мира WBA Super Каллумом Смитом выглядел интереснее, но после перспективных первых раундов британец просел и проиграл по очкам.

Сауль Альварес – Каллум Смит / Фото: Reuters

Всего на счету Канело уже 58 боев при 55 победах и одном поражении по очкам от Флойда Мейвезера в 2013 году. Также есть две ничьих. Сауль становился чемпионом мира в четырех весовых категориях, а теперь хочет абсолют в суперсреднем весе.

Что касается Сондерса, то эксперты уверены, что соперников такого уровня у Альвареса не было со времен боев с Геннадием Головкиным. За плечами 31-летнего британца хорошая школа любительского бокса и титул чемпиона Европы среди юношей. В 2008 году в полуфинале Олимпийского квалификационного турнира проиграл украинцу Александру Стрецкому.

Билли Джо Сондерс / Фото: Reuters

В профессионалах провел 30 боев, все выиграл, 14 раз побеждал нокаутом. Но таких соперников, как у Канело, у британца не было. Стоит вспомнить разве что победы над Энди Ли и Давидом Лемье. Но становился чемпионов в двух весах. В декабре Сондерс выиграл единогласным решением судей у соотечественника Мартина Мюррея (39–6–1, 17 КО), защитив пояс чемпиона WBO.

Почему бой чуть не сорвался

В начале недели Билли Джо Сондерс неожиданно пригрозил отказаться от объединительного боя из-за размера ринга. Изначально собирались использовать ринг 20х20 футов (6.1х6.1 м) внутри канатов, но Билли Джо потребовал 24х24 фута (7.3х7.3 м). Скорее всего, ради большей маневренности во время прессинга Альвареса, который прет как танк. Хотя промоутер Эдди Хирн заявил, что ранее британец не дрался на таких больших рингах.

В итоге стороны сошлись посередине – 22х22 фунта, то есть, 6.7 х 6.7 м. Хотя Канело утверждал, что готов отдать Сондерсу весь стадион:

"Мне все равно. Я почти уверен, что он никогда не дрался на 24-футовом ринге. Но если он захочет весь стадион "Ковбойз", хорошо, я дам его ему. Без проблем"

Взвешивание

Оба боксера вписались в лимиты весовой категории (до 76,2 кг). Под Альваресом весы показали 75,9 кг, вес Сондерса составил – 76,1 кг. Британец будет иметь не только 200 граммов преимущества над соперником, но и семь сантиметров в росте.

Сауль Альварес / Фото: DAZN

Зрительский рекорд в пандемию

Несмотря на бушующий в США коронавирус, на поединке между чемпионом WBA и WBC Альваресом и обладателем титула WBO Сондерсом ожидается не менее 70 000 тысяч болельщиков. А сам стадион в Арлингтоне вмещает 100 тысяч зрителей. Таким образом, будет побит рекорд боев в закрытых помещениях 1978 года, когда реванш между Мохаммедом Али и Леоном Спинксом собрал на арене Superdome в Нью-Орлеане 63 352 человека.

Гонорары бойцов

Гарантированный гонорар Альвареса, по информации в СМИ, составит 15 миллионов долларов, гарантированный гонорар Сондерса — 2,5 миллиона. Доля Канело от PPV-продаж – 60%, Сондерса — 40%. С бонусами заработок Сауля за этот бой составит порядка 35 миллионов, британец же получил в 7 раз меньше – 5 миллионов долларов. Хотя в кулуарах проскакивали слухи и о рекордных для Билли Джо 7 миллионах.

Прогноз от Фьюри

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри: "Билли Джо – тот человек, который победит Канело. Вы увидите что-то новое в его исполнении. Посмотрим, что о нем скажут после победы над Альваресом. Он с цыганами еще не дрался. Не знаю деталей, но это будет классный бой. Предполагаю, Сондерс победит единогласным решением судей, а может, бой остановят в поздних раундах. Единственное, чего я прошу, — честное судейство"

Прогноз букмекеров

По мнению букмекеров, абсолютный фаворитом этой схватки является Канело — коэффициент на его победу составляет 1.13, на выигрыш Сондерса — 5.5, ничья — 21. На досрочную победу Альвареса ставят с показателем 2.00.

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