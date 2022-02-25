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Десна --
Динамо --
5 марта 00:00
Шахтер --
Черноморец --
5 марта 00:00
Заря --
Мариуполь --
5 марта 00:00
Александрия --
Колос --
5 марта 00:00
Металлист 1925 --
Ворскла --
5 марта 00:00
Рух --
Днепр-1 --
5 марта 00:00
Ингулец --
Львов --
5 марта 00:00
Минай --
Верес --
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Санкции – это смешная игра против российского монстра: каратистка обратилась к Европе и США

Александр Трикиша
25 февраля, 16:56
Серебряная призерка Олимпиады-2022 по карате Анжелика Терлюга написала гневный пост в адрес Европы и США за "реакцию" на вторжение России в Украину

Анжелика Терлюга отреагировала на агрессию России / Фото: Коллаж: Сегодня

Второй день Россия осаждает города Украины, обстреливает ракетами. Но союзники не спешат помогать Украине обороняться.

Терлюга считает, что одних санкций недостаточно, чтобы сдержать "самого большого агрессора в мире".

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"Проснитесь… Второй день Россия нас атакует! Они бомбят жилые дома и многие люди уже умерли. Ни от какой страны нет помощи… Лишь пустые слова. Бла-бла-бла от Европы и США… Они обещали, а теперь они напуганы!

Россия вторглась в Украину / Фото: Getty Images

Мы одни против самого большого агрессора в мире. Но мы сильны!!! Я верю. Спасибо людям на улицах и может, наконец, руководство страны начнет делать что-то реальное! Санкции – это смешная игра против российского монстра.

Последствия обстрела Россией городов Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

Мои дорогие друзья, семья карате, спасибо за активную поддержку! Я вижу и ощущаю ее! Многие предлагают переехать в Европу. Я останусь в Украине. Я буду молиться за семью и мою страну", – написала Терлюга в Instagram.

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