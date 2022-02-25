Санкции – это смешная игра против российского монстра: каратистка обратилась к Европе и США

Анжелика Терлюга отреагировала на агрессию России / Фото: Коллаж: Сегодня

Второй день Россия осаждает города Украины, обстреливает ракетами. Но союзники не спешат помогать Украине обороняться.

Терлюга считает, что одних санкций недостаточно, чтобы сдержать "самого большого агрессора в мире".

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"Проснитесь… Второй день Россия нас атакует! Они бомбят жилые дома и многие люди уже умерли. Ни от какой страны нет помощи… Лишь пустые слова. Бла-бла-бла от Европы и США… Они обещали, а теперь они напуганы!

Россия вторглась в Украину / Фото: Getty Images

Мы одни против самого большого агрессора в мире. Но мы сильны!!! Я верю. Спасибо людям на улицах и может, наконец, руководство страны начнет делать что-то реальное! Санкции – это смешная игра против российского монстра.

Последствия обстрела Россией городов Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

Мои дорогие друзья, семья карате, спасибо за активную поддержку! Я вижу и ощущаю ее! Многие предлагают переехать в Европу. Я останусь в Украине. Я буду молиться за семью и мою страну", – написала Терлюга в Instagram.

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