Самый маленький материк поборется за чемпионат мира по футболу

Австралия еще не проводила чемпионат мира по футболу

Футбольная федерация Австралии приступила к разработке стратегии проведения чемпионата мира 2030 или 2034 года среди мужчин. На это ее сподвигло получение права провести женский мундиаль в 2023 году.

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Как считает исполнительный директор ФФА Джеймс Джонсон, его стране стоит попытаться пойти по пути Канады и Бразилии, и после успешного проведения женского чемпионата мира подать заявку на мужское первенство.

"В 2023-м году мы проведем большое соревнование. Мы собираемся использовать его наследие в будущем, и должны попытаться выжать из реализации проекта как можно больше. Считаю, что это могло бы стать ступенькой к успешной заявке к большему количеству соревнований под эгидой ФИФА. Действительно, существует тенденция, что страна, проводившая у себя женский чемпионат мира, затем проводит и мужской. Посмотрите на Канаду, которая в 2015-м году принимала женский мундиаль, а 11 лет спустя они, вместе с США и Мексикой, будут принимать мужское первенство. В то же время у Бразилии был смежный опыт чемпионата мира-2014 и Олимпиады в Рио-2016".

Стоит отметить, что Австралия также оказалась победителем в выборе места проведения Олимпийских игры-2032, которые пройдут в Брисбене.

Конкуренцию в борьбе за мундиаль-2030 Австралии на данный момент будут составлять: Марокко, объединенная заявка Аргентины, Уругвая, Чили и Парагвая, объединенная заявка Испании и Португалии, а также объединенная заявка Болгарии, Румынии, Греции и Сербии.

Что же касается чемпионата мира-2034, то тут стоит выделить совместную заявку стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (ACEAH): Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппины, а также Египта.