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Самый эмоциональный момент в истории Олимпийских игр. Спортсменка кричала: "Не трогайте меня"

Любомир Луканюк
20 августа, 17:14
Швейцарская легкоатлетка Габриэла Андерсен-Шисс на грани обморока преодолевала последние метры марафона на Играх в Лос-Анджелесе. На финише ее ждали врачи

Габриэлу после финиша спасали врачи / Фото: Getty Images

Температура в тени свыше 30 градусов, позади более 40 км. Швейцарка Габриэла Андерсен-Шисс появляется на LA Coliseum. Ее качает из стороны в сторону, ноги сводит судорога, тело искривилось, рука обвисла...

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К спортсменке бросаются врачи, но она из последних сил кричит: "Не трогайте меня".

"Я сказала себе: тебе почти 39, это твой последний шанс, другого не будет, просто продолжай, пока сможешь. Просто продолжай", – вспоминала потом Габи.

В Лос-Анджелесе-1984 женский марафон впервые включили в программу Олимпийских игр. До этого считалось, что столь длительные дистанции пагубно сказываются на женском здоровье.

Габриэла Андерсен-Шисс работала инструктором по лыжами и бегала марафоны. За год до Олимпийских игр выиграла в США два старта.

В Лос-Анджелесе Габриэла на медали не претендовала, но за высокие места могла бороться. Если бы не одна оплошность.

Швейцарка пропустила последний пункт питания. И вскоре начала страдать от обезвоживания. С каждым метром Габи становилось все хуже и хуже. Когда она появилась на стадионе, то была уже на грани обморока.

Но если бы ее коснулись судьи – сразу дисквалификация. Последние 400 метров Андерсен-Шисс преодолевает почти за пять минут. Она финишировала 37-й из 44-х участниц, ее время 2 часа 48 минут и 42 секунды.

Сразу после финишной черты Габриэла Андерсен-Шисс упала на руки врачей. Это один из самых эмоциональных моментов в истории Олимпийских игр.

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