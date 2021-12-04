Я – другой: самые известные геи в спорте

Известные спортсмены нетрадиционной ориентации

Мы сделали подборку известных спортсменов, которые не постеснялись того, что они гомосексуалы.

Робби Роджерс стал первым открытым гей-футболистом в профессиональной лиге

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Робби Роджерс играл в футбол в Англии до 2013 года. Когда объявил, что он гей, то ушел из спорта. Позже он сказал The Guardian, что покинул спорт, потому что не хотел внимания и контроля со стороны СМИ.

"Я бы просто хотел быть футболистом.

Я бы не хотел иметь дело с цирком. Люди приходят к тебе, потому что ты гей? Так вы принимаете душ с парнями — как это?",- сказал Роджерс в 2013 году.

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Но несколько месяцев спустя он присоединился к команде Лос-Анджелес Гэлакси и стал первым открытым геем, сыгравшим в высшей профессиональной лиге США.

Джейсон Пол Коллинз стал первым открытым геем НБА

В 2013 году Джейсон Пол Коллинз – профессиональный баскетболист признался о своих предпочтениях. В статье в Sports Illustrated он заявил:

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"Я 34-летний успешный игрок НБА. Я черный. И я гей.

Я не был намерен стать первым геем-спортсменом, играющим в крупном американском командном виде спорта, который заявил об этом. Но, я рад говорить.

Жаль, что я не был ребенком в классе, поднимающим руку и говорящим: "Я другой". Если бы у меня был свой путь, кто-то другой уже сделал бы это. Никто этого не сделал, поэтому я поднимаю руку",- откровенно рассказал спортсмен.

До того, как баскетболист сделал каминг-аут он встречался с девушкой – Керолин Мусс, которая также была спортсменкой.

Олимпийский гимнаст Данелл Лейва

Лейва участвовал в Олимпийских играх 2012 года в Лондоне и Рио-2016 за США, выиграв бронзу и серебро соответственно. В 2020 году он попал в заголовки газет, когда рассказал о своей ориентации в Twitter.

"Долгое время я знал, что был таким.

Но по определенным очень личным причинам я всегда отвергал эту сторону себя. Ранее в этом году я, наконец, понял, кто я",- сказал Лейва в 2013 году.

Далее он сказал, что изо всех сил пытался поделиться этим публично из-за стереотипов.

"Одна из главных причин, по которой я никогда не выходил публично, заключается в том, что на протяжении всей моей жизни по какой-либо причине восприятие другими людьми моей собственной сексуальности всегда навязывалось мне, и это всегда заставляло меня отвергать ее еще больше", – написал он.

"Мне было неудобно.

Я обиделся, потому что быть геем никоим образом не оскорбительно, но тем более потому, что это было и всегда было/чувствовалось очень навязчивым",- добавил спортсмен.

Олимпийский чемпион фигурист Эрик Рэдфорд

Эрик является одним из самых успешных канадских фигуристов. В паре с Меган Дюамель он стал трехкратным олимпийским призером (серебро в Сочи, а также бронза и золото в Пхенчхане).

На Олимпиаде 2018 года Дюамель и Рэдфорд стали первыми за всю историю Олимпийских игр, кому удалось чисто выполнить четверной выброс прыжков.

В декабре 2014-го года в интервью журналу LGBT Outsports Рэдфорд признался, что он гей.

Канадец стал первым фигуристом, который рассказал о своей гомосексуальности, являясь претендентом на титулы чемпиона. Рэдфорд – посол программы #OneTeam Канадского Олимпийского комитета по борьбе с гомофобией в мире спорта.

В июне 2017-го года Эрик сделал предложение своему парню, испанскому танцору Луису Фенеро. Пара поженилась в июле 2019-го. Спортсмен активно делиться с фанатами любовной идиллией.

Адам Риппон – американский фигурист

Адам Риппон завоевал бронзовую медаль на Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане. О своей ориентации он рассказал в 2015-м году.

Герой Австралии Мэттью Митчем

Мэттью Митчем на Олимпиаде-2008 завоевал золотую медаль в прыжках в воду с 10-метровой вышки.

После легендарного Дика Ива, который победил на Олимпиаде-1924, Мэттью стал первым австралийцем, выигравшим золото Олимпиады в прыжках в воду.

Митчем также стал единственным открытым геем, которому удалось выиграть медаль на Олимпиаде-2008 в Пекине. Спортсмен не стесняется и выкладывает полуголые фотографии со своим партнером.

Пара поженилась в феврале 2020 года. И с тех пор они активно путешествуют островами, делают совместные фотосессии и не стесняются своего поведения.

Лыжник Гас Кенуорти

В 2014 году Гас Кенворти выиграл серебряную медаль Сочи-2014 в лыжных гонкам. Он подписал в Twitter свою фотографию на обложке журнала ESPN словами:

"Я – гей".

"Ух ты, приятно писать эти слова.

Большую часть своей жизни я боялся принять эту правду о себе. Однако в последнее время я дошел до того, что боль лжи во мне больше, чем страх отпустить, и я очень горжусь тем, что, наконец, поделился этим", – написал Кенворти в Facebook.

Фигурист Гийом Сизерон

Французский фигурист Гийом Сизерон, выступающий в танцах на льду с Габриэлой Пападакис поделился о том, что является геем. Свой каминг-аут спортсмен сделал в символическую дату – Международный день борьбы с гомофобией и трансфобией.

"Празднуем любовь", – подписал фото фигурист.